Honda отзывает в США и Канаде почти 800 тысяч автомобилей

Японский автопроизводитель Honda объявил об отзыве на рынке США и Канады 777 тысяч автомобилей различных моделей из-за возможного дефекта системы подушек безопасности. Отзыву, который начнется в середине февраля 2013 года, подлежат автомобили Honda Odyssey 2011-2013 годов и Honda Pilot, произведенные в 2009-13 годах. В частности, в США отзыву подлежат 748 тысяч автомобилей, в Канаде – 29 тысяч, сообщает агентство «Прайм».

Причиной отзыва автомобилей стала возможная неисправность подушки безопасности водителя в результате неправильного крепления пластиковой крышки поверх клапана. При сборке блока специалисты могли пропустить несколько заклепок, необходимых для корректного расположения крышки над подушкой безопасности, что может привести к некорректной работе всей системы и повысить риск травм при ДТП.

К настоящему времени не было зафиксировано ни одного случая ДТП из-за этого дефекта. Как отмечается, автомобили, предназначенные для отзыва, не поступали на рынок Японии, однако не указано, были ли проданы автомобили с подобным дефектом на других, кроме США и Канады, мировых рынках.