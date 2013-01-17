Новый Peugeot 208 доступен к заказу в России

Российские дилеры Peugeot начинают прием заказов на новый хэтчбек Peugeot 208, а первые автомобили поступят клиентам с 1 марта.

Для нового Peugeot 208 предлагается выбор из трех бензиновых двигателей (1.0 л 68 л.с. и 1.2 л. 82 л.с. с механической коробкой передач, а также 1.6 л VTi 120 л.с. с автоматической коробкой передач). Кроме того, доступен дизельный двигатель 1.6 л HDI 92 л.с. с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива двигателя 1.0 л в смешанном цикле составляет 4,3 литра на 100 км, 1.2л – 4,5 литра на 100 км, 1.6л – 3,8 литра на 100 км.

Модель доступна в 3-дверной и 5-дверной версиях с уникальным дизайном каждой из них. Автомобиль предлагается на выбор в трех вариантах комплектаций: Access, Active и Allure.

Базовая комплектация Peugeot 208 включает в себя ABS, 15-дюймовые стальные диски, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, дневные ходовые огни, передние электростеклоподъемники, центральный замок с дистанционным управлением, ЖК-дисплей на панели приборов, светодиодные задние фонари, компактное рулевое колесо с регулировками по вылету и наклону, комфортные сиденья с боковой поддержкой.

Peugeot 208 адаптирован для российских климатических и дорожных условий, уже в стартовой комплектации автомобиль оборудуется металлической защитой картера, подогревом форсунок омывателя лобового стекла, полноразмерным запасным колесом; оптимизирована подача жидкости омывателя лобового стекла, что позволяет сократить расход жидкости омывателя в 3 раза.

Peugeot 208 в базовой комплектации Access оснащается 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 68 л.с и пятиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль в кузове хэтчбек с 3 дверями будет доступен по цене 499000 рублей, 5-дверная версия обойдется в 510000 рублей.

Начиная с комплектации Active, в качестве стандартного оборудования в Peugeot 208 предлагается мультимедийный комплекс с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, включающий аудиосистему, систему «hands-free» Bluetooth, до 2 разъемов USB для подключения внешних аудиоустройств, бортовой компьютер, возможность просмотра фотографий. В список оборудования в комплектации Active также входят кондиционер, электропривод и обогрев боковых зеркал, задние сидения, складываемые в отношении 40:60.

Комплектация Active доступна в 3-дверной и 5-дверной версиях. Хэтчбек с тремя дверями, оснащенный 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 82 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач, предлагается по цене 576000 рублей, а в версии с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 120 л.с. с автоматической коробкой передач по цене 623000 рублей. Стоимость 5-дверного хэтчбека с 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 82 л.с. с пятиступенчатой механической коробкой передач составит 587000 рублей, а в более мощной версии с 1,6-литровым двигателем мощностью 120 л.с. с автоматической коробкой передач автомобиль обойдется в 634000 рублей. В дополнение к бензиновым двигателям автомобиль будет доступен и в дизельной версии – стоимость автомобиля с 1,6-литровым двигателем мощностью 92 л.с. HDi с пятиступенчатой механической коробкой передач составит 665000 рублей.

Топовая комплектация Allure включает 15-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, передние сиденья с 3-ступенчатым подогревом, салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик света и датчик дождя, противотуманные фары, задние электростеклоподъемники и боковые подушки безопасности.

Комплектация Allure также доступна и в 3-дверной, и 5-дверной версиях. Хэтчбек с тремя дверями, оснащенный 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 82 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач, предлагается по цене 626000 рублей, а в версии с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 120 л.с. с автоматической коробкой передач по цене 673000 рублей. Стоимость 5-дверного хэтчбека с 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 82 л.с. с пятиступенчатой механической коробкой передач составит 637000 рублей, а в версии с 1,6-литровым двигателем мощностью 120 л.с. с автоматической коробкой передач автомобиль обойдется в 684000 рублей. Стоимость автомобиля с 1,6-литровым дизельным двигателем мощностью 92 л.с. HDi с пятиступенчатой механической коробкой передач будет равна 715000 рублей.

Кроме того, предлагается выбор опционального оборудования: стеклянная панорамная крыша со светодиодной подсветкой, система динамической стабилизации ESP, навигационная система с картами России, 2 входа USB, светодиодные дневные ходовые огни, «световая линия» и линзованные фары головного освещения, круиз-контроль, сиденья с кожаной обивкой Claudia (в комплектации Allure). В комплектациях Active и Allure доступны пакеты «Стиль», «Комфорт» и «Безопасность», включающие в себя набор необходимых опций по выгодным ценам.