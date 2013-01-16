ГАЗ, Mitsubishi и Peugeot сохранили объемы продаж в 2012 году, а "китайцы" удвоили

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам 2012 года выросла на 11% до 2 млн. 935 тысяч 111 машин.

Из 56 брендов, представленных в обзоре, двенадцать показали отрицательную динамику продаж по итогам января-декабря 2012 года. Три бренда – ГАЗ(легкие коммерческие автомобили), Mitsubishi и Peugeot сохранили объемы продаж на уровне 2011 года, показав динамику 0%.

При этом четыре марки – Foton (+5%), UAZ(+6%), Volvo(+6%) и Hyundai(+7%) увеличили продажи, но меньше среднего уровня по рынку. Две марки – Nissan и Ford идут «нога в ногу» со среднерыночной динамикой: +11%.

Больше половины (32) брендов, представленных на российском автомобильном рынке, в 2012 году росли быстрее среднего показателя. Причем шесть из них показали более чем двукратный рост продаж. Это три китайских бренда - Great Wall(+112%), Chery(+161%) и Geely (+190%). А также SEAT(+122%); Jeep (+125%) и Chrysler(+155%).

«Китайские марки планомерно увеличивают объемы продаж на российском рынке. Доля «китайцев» суммарно составляет теперь примерно 3% от всего рынка. И постепенно они будут увеличивать свою долю», - комментирует итоги 2012 года Азат Тимерханов, аналитик агентства «АВТОСТАТ».