Российский авторынок в 2012 году вырос на 11%

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам декабря увеличились на 1% и составили 253158 машин. По итогам всего 2012 года реализация автомобилей выросла на 11% до 2 млн. 935 тысяч 111 машин. Как отмечают в АЕБ, данный результат устанавливает новый рекорд для российского рынка, превосходя пик 2008 года в 2,918 млн. автомобилей на едва заметную величину.

Согласно прогнозу ассоциации, в 2013 году российский авторынок останется на прошлогоднем уровне, что подтверждают результаты последних месяцев. Взгляд на перспективы рынка в 2013 году не позволяет надеяться на быстрый возврат к росту рынка, выраженному в десятках процентов, считают в АЕБ.

Лидерство на российском авторынке сохраняет АВТОВАЗ, снизивший реализацию в прошлом году на 7% до 537625 автомобилей. На втором месте по объему продаж остается Chevrolet – реализация 205042 автомобилей (+17%) обеспечила американской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку в рейтинге продаж поднялась Renault с показателем 189852 реализованных машины (+23%), а на четвертое место – Kia, чей результат составил 187330 автомобилей (+23%). Замыкает «пятерку» лидеров на этот раз Hyundai, увеличившая реализацию на 7% до 174286 машин. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам 2012 года также вошли Volkswagen (164702 шт., +40%), Nissan (153747 шт., +11%), Toyota (153047 шт., +28%), Ford (130809 шт., +11%) и Skoda (99062 шт., +34%).

