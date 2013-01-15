Volkswagen в 2012 году увеличил продажи в России на 39,5%

Российские дилеры Volkswagen по итогам 2012 года реализовали 164702 легковых автомобиля – на 39,5% больше, чем годом ранее. В декабре продажи немецкой марки снизились на 3,4% до 13310 машин.

Лидером российских продаж по итогам прошлого года остается Volkswagen Polo седан с показателем 65904 проданных автомобиля (+38,8%). На втором месте в рейтинге продаж – компактный внедорожник Volkswagen Tiguan, реализованный в количестве 31272 единиц (+70,1%). Третье место занял седан Volkswagen Jetta – на нем остановили свой выбор 14756 российских покупателей. Продажи автомобилей Golf и Golf Plus составили 13891 и 5475 машин соответственно. Кроме того, реализация Volkswagen Passat составила 12056 автомобилей, из них 1078 единиц Passat Variant. Внедорожник Volkswagen Touareg разошелся тиражом 10141 экземпляр.

Дилерская сеть марки Volkswagen по результатам 2012 года расширилась до 115 предприятий. Новые центры появились в Москве и Московской области, Владивостоке, Новосибирске, Краснодаре, Стерлитамаке, Воронеже, Хабаровске, Красноярске. В 2013 году новые дилерские центры Volkswagen появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ноябрьске, Рязани, Уфе, Альметьевске, Нефтекамске, Туле, Березниках, Ижевске, Саранске.