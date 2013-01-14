BMW Group установила новый рекорд продаж в России

Компания BMW Group Россия в 2012 году увеличила продажи на 33,1% до 40144 автомобилей. Как отмечается, 2012 год стал самым успешным в истории компании в России с показателем продаж, преодолевшим очередную важную отметку в 40 тысяч автомобилей.

Как говорит гендиректор BMW Group Россия Вольфганг Шлимме, в 2012 году зафиксирован значительный спрос на все модели брендов BMW и MINI, а особый интерес покупатели проявили к новому BMW 3 серии, а также к широкому диапазону моделей с полным приводом BMW xDrive.

Продажи автомобилей марки BMW по итогам 2012 года увеличились на 33,2% до 37515 машин. В прошлом году BMW Group Россия вывела на рынок целый ряд новых автомобилей BMW, среди которых – BMW 3 серии, новый BMW 7 серии и новый BMW 6 серии Гран Купе.

Реализация MINI на российском рынке в 2012 году составила 2629 автомобилей – на 31,3% больше, чем годом ранее. Наиболее успешной моделью линейки MINI в России является Countryman. В 2013 году клиентам будет представлена новинка – MINI Paceman. Кроме того, на российском рынке появится вся линейка продуктов John Cooper Works с автоматической коробкой передач, в числе которых MINI JCW Countryman и MINI JCW Paceman.

Остается добавить, что продажи BMW Group в мире в 2012 году установили абсолютный рекорд – 1 млн. 845 тысяч 186 единиц (BMW, MINI и Rolls-Royce), что на 10,6% превышает показатель годичной давности.