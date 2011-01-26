«Супер-Авто» выпустила 5 тысяч Lada Samara с 16-клапанным мотором

Партнер АВТОВАЗа – тольяттинская фирма «Супер-Авто» – выпустила 5-тысячный автомобиль Lada Samara с 16-клапанным мотором. 24 января 2011 года этот пятидверный хэтчбек отгружен в Москву официальному дилеру «Супер-Авто» – компании «Автоград».

Мелкосерийное производство Lada Samara с 16-клапанными моторами началось в 2009 году. Сначала на эти автомобили устанавливался 90-сильный мотор, унаследованный от семейства Lada 110. Затем в гамму добавился двигатель Lada Priora 98 л.с., который наиболее популярен среди покупателей тюнинговых Lada Samara: благодаря облегченной шатунной-поршневой группе и другим нововведениям он существенно надежнее и лучше по виброакустическим характеристикам. Вместе с 16-клапанным мотором устанавливается более энергоемкая подвеска (аналогичная подвеске Lada Priora), усиленная трансмиссия, более мощные тормоза, 14-дюймовые колеса. В такой комплектации мелкосерийная Lada Samara является наиболее мощной среди самых доступных машин на российском рынке. А заявленная максимальная скорость (185-190 км/ч) делают этот автомобиль самой быстрой Lada.

16-клапанным мотором комплектуются все модели семейства Lada Samara: трех- ипятидверные хэтчбеки и седаны. На эти автомобили дополнительно устанавливаются такие опции, как кондиционер, аудиосистема, подогрев сидений, спортивный салон и другие элементы тюнинга. В планах компании – освоить мелкосерийные Lada Samara с гидроусилителем руля и автоматической коробкой передач.

Объем выпуска мелкосерийных Samara постепенно увеличивается, в этом году он должен превысить 5 тысяч штук.