Европейский авторынок в июне вновь показал падение

После майского роста европейский авторынок по итогам июня вновь показал падение – продажи автомобилей в Старом свете, включая страны ЕАСТ, снизились на 8,1% и составили 1 млн. 272 тыс. 904 автомобиля. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в прошлом месяце на всех крупнейших авторынках Европы был зафиксирован отрицательный результат: от 0,3% в Германии и 1,7% в Италии, до 12,6% во Франции и 31,4% в Испании. Падение автопродаж в АСЕА объясняют меньшим количеством рабочих дней по сравнению с июнем прошлого года.

По итогам шести месяцев 2011 года реализация автомобилей в Европе составила 7 млн. 350 тыс. 534 единицы – на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом немецкий авторынок в I полугодии вырос на 10,5%, французский – на 1%. А «в минусе» по-прежнему остаются такие крупнейшие рынки как Великобритания (-7,1%), Италия (-13,1%) и Испания (-26,8%).

Лидером по реализации автомобилей в январе-июне остается Германия с показателем 1 млн. 622 тыс. 579 проданных машин – на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит при этом отметить, что после шести месяцев роста, в июне немецкий авторынок несколько снизился – на 0,3%, что объясняется меньшим количеством рабочих дней по сравнению с июнем прошлого года. Второе место занимает Франция, где продажи автомобилей остались практически на уровне 2010 года – 1 млн. 225 тыс. 84 единицы (+1%). Если же при рассмотрении европейского рынка учитывать Россию, то наша страна в январе-июне заняла третье место. По расчетам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей за этот период составили 1 млн. 159 тыс. машин. На четвертом месте идет Великобритания – по итогам I полугодия в этой стране было реализовано 1 млн. 92 тыс. 638 автомобилей (-7,1%), причем британский авторынок показывает падение уже двенадцать месяц подряд. Замыкает «пятерку» лидеров Италия, где было продано 1 млн. 12 тыс. 849 машин – на 13,1% меньше, чем годом ранее.