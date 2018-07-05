 АВТОСТАТ | Обновленный Suzuki Swift стартует на российском рынке

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23.02.11 Прочитали 559 раз

Обновленный Suzuki Swift стартует на российском рынке

1 марта 2011 года российские дилеры Suzuki начинают продажи обновленного хэтчбека Swift, который получил легкий рестайлинг экстерьера и салона, а также стал на 9 см длиннее предшественника.

Как пишет Auto.Lenta.Ru, автомобиль будет предлагаться в двух вариантах оснащения – GL и GLX. Первая из них доступна как с пятиступенчатой механической коробкой передач, так и с четырехдиапазонным «автоматом», а вторая – исключительно с АКПП. Самый доступный Swift будет стоить 559 тысяч рублей, а топовый хэтчбек обойдется в 639 тысяч рублей. Доплата за «автомат» составит 40 тысяч рублей.

В базовую комплектацию нового Suzuki Swift входят семь подушек безопасности, система стабилизации, боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, MP3-аудиосистема с четырьмя динамиками и возможностью подключения внешних устройств по USB, обшитое кожей рулевое колесо с кнопками управления магнитолой, система доступа в автомобиль без ключа, а также кондиционер. Отметим, что у версии GL задние тормозные механизмы барабанные, а у GLX – дисковые.

В версии GLX дополнительно появится датчик света, передние противотуманные фары, задние электростеклоподъемники, климат- и круиз-контроль, а также 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Автомобиль будет предлагаться с 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 94 л.с. C нуля до «сотни» Suzuki Swift с «механикой» сможет ускоряться за 12,3 секунды, а с «автоматом» – за 13,5 секунды, максимальная скорость составляет – 165 и 160 км/ч соответственно.

, источник: АА Автостат

Теги: авторынок россии продажи suzuki suzuki swift

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