Lada Largus будет выпускаться в трех модификациях

Универсал повышенной вместимости Lada Largus, который АВТОВАЗ будет выпускать на платформе Renault – Nissan, получит три модификации Lada Largus: 5- и 7- местный пассажирский универсал и грузовой двухместный фургон. Как отмечают на АВТОВАЗе, новинка займет в России пустующую сегодня нишу многоцелевых бюджетных универсалов повышенной вместимости. Для новой модели АВТОВАЗ создает производство полного цикла, в т.ч. три новых цеха: сварки, окраски и сборки.

Напомним, в июне АВТОВАЗ выпустил пилотную партию автомобилей Lada Largus, которые были отправлены в научно-технический центр АВТОВАЗа для проведения испытаний. Серийное производство Lada Largus планируется начать во втором квартале 2012 года.

Как говорил ранее вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Артем Федосов, товарные универсалы в зависимости от модификации будут оснащаться регулируемым по высоте водительским сиденьем, кондиционером, АБС, а также MP3-магнитолой. Кроме того, у автомобиля будут трехточечные ремни безопасности, подушки безопасности водителя и переднего пассажира и система Isofix для крепления детского кресла. В базовой комплектации пятиместный универсал Lada будет стоить 340 тысяч рублей, а топовая версия в семиместном исполнении обойдется покупателям в 420 тысяч рублей.

Впервые в России модель была представлена на автосалоне в Москве в 2010 году (под именем Проект R90). С 20 по 24 июля в ЦВЗ «Манеж» (Москва, Манежная пл., 1) Lada Largus будет представлена среди прочих моделей Lada на выставке «АВТОВАЗ: ЛЮДИ и МАШИНЫ», посвященной 45-летию АВТОВАЗа.