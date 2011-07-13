Украинский авторынок в I полугодии вырос на четверть

Продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам июня выросли на 1% к прошлому году и составили 15973 единицы. За шесть месяцев 2011 года на украинском рынке реализовано 88251 машина – на 26,1% больше, чем годом ранее (69980 шт.).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», второй месяц подряд лидерство на украинском рынке удерживает Hyundai благодаря росту спроса на седан Accent российского производства (экспортное название Hyundai Solaris). Продажи автомобилей южнокорейской марки в июне составили 2058 автомобилей (+49,5%). Между тем, украинские дилеры Lada в прошлом месяце реализовали 2015 машин (-9,6%). По мнению экспертов, снижение продаж Lada на украинском рынке обусловлено тем, что основу продаж АВТОВАЗа в этой стране составляют устаревшие семейства Lada Samara, «десятки» и «классика». А с учетом роста цен они просто стали проигрывать своим основным конкурентам – китайским автомобилям, а также моделям ZAZ. На третьей строчке остается местный бренд ZAZ, чей результат составил 1418 машин (-3,8%). На четвертое место вышла Chevrolet с показателем 935 проданных автомобилей (+9,5%). Замыкает «пятерку» лидеров по-прежнему Skoda – реализация чешской марки составила 913 машина (+34,1%).

Продажи грузовых автомобилей в Украине в июне составили 1553 машин (-0,6%), по итогам шести месяцев – 7995 единиц (+6,6%). На автобусном рынке Украины в прошлом месяце реализовано 274 машины (+59,3%), за январь-июнь – 1561 штук (+35,6%).