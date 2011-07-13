60% выпускаемых Hyundai Solaris – в кузове «седан»

Порядка 60% выпускаемых на петербургском заводе Hyundai автомобилей Solaris производятся в кузове «седан», оставшиеся 40% – это хэтчбеки. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», напомнив, что производство седанов Solaris началось в середине января, а в середине мая к нему добавился и хэтчбек.

По итогам I полугодия петербургский завод Hyundai выпустил порядка 48 тысяч машин модели Solaris. Седан Hyundai Solaris, поступивший в продажу в начале февраля, уже на следующий месяц вошел в «тройку» самых продаваемых в России иностранных моделей, а с апреля и вовсе захватил лидерство среди иномарок. Так, с выходом на рынок автомобиля в кузове «хэтчбек», по итогам июня Solaris установил новый рекорд по продажам за месяц – российские дилеры Hyundai реализовали 10833 автомобиля этой модели. В I полугодии продажи Solaris составили 40351 единиц, вплотную подобравшись к показателям реализации Renault Logan (41934 шт.). Кроме того, в апреле петербургский завод Hyundai начал экспорт седанов Accent (экспортное название Solaris) в страны ближнего зарубежья Общее количество экспортных заказов, запланированных на 2011 год, составляет 7-8 тысяч машин.

Как сообщалось ранее, с середины августа предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге перейдет на трехсменный режим работы, что позволит увеличить мощности до 13 тысяч автомобилей в месяц. Тогда же на петербургском конвейере появится новый седан Kia Rio – он будет выпускаться на той же платформе, что и Solaris, и призван стать бестселлером Kia на российском рынке.

Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», в 2011 году планируется выпустить около 20 тысяч новых Rio и в 4-5 раза больше автомобилей Hyundai Solaris. К 2012 году мощности предприятия будут увеличены до 200 тысяч автомобилей, по сравнению с заявленным ранее показателем в 150 тысяч машин. При этом на модель Kia Rio придется около 100 тысяч машин.