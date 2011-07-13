Компания MINI начала производство новой модели

Компания MINI приступила к производству новой модели – с конвейера завода в Оксфорде сошел первый экземпляр автомобиля MINI Coupe. Купе стало четвертой моделью британской марки, которая выпускается на этом предприятии. Премьера купе MINI состоялась в конце июня, а продажи новинки в Европе начнутся с октября 2011 года.

Как пишет Motor.Ru, двухместный автомобиль, который на 29 мм ниже обычного хэтчбека, первым из всей модельной гаммы британского бренда получил активный задний спойлер, автоматически выдвигающийся на скорости 80 км/ч, а в модификации от ателье John Cooper Works стал самым быстрым MINI в линейке.

Новинка будет предлагаться с тремя бензиновыми 1,6-литровыми моторами мощностью 122, 184 и 211 л.c., а также со 143-сильным (305 Нм) турбодизелем объемом два литра. В зависимости от модификации двигатели могут агрегатироваться либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с шестидиапазонным «автоматом».

«Заряженная» версия купе MINI, подготовленная ателье John Cooper Works, с нуля до ста километров в час может ускоряться за 6,4 секунды. Максимальная скорость такогого автомобиля составляет 238 км/ч.