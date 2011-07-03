Ярославский завод дизельной аппаратуры «Группы ГАЗ» отмечен дипломом «Российское качество»

Ярославский завод дизельной аппаратуры «Группы ГАЗ» получил почетный Диплом программы «Российское качество» Всероссийской организацией качества. Вручение состоялось в рамках Научно-практической конференции «Качество российских товаров. Проблемы и достижения» Российского союза промышленников и предпринимателей.



Программа «Российское качество» реализуется Всероссийской организацией качества для продвижения на рынке высококачественной отечественной продукции. Звание дипломанта программы, полученное Ярославским заводом дизельной аппаратуры – свидетельство того, что качество продукции предприятии соответствует самым современным требованиям, сообщается в пресс-релизе. Признание заслуг предприятия – закономерный итог его работы по повышению качества продукции и развитию передовой системы производства.



Приоритетным направлением работы Ярославский завод топливной аппаратуры является постоянное улучшение производственной системы, и как следствие – повышение конкурентоспособности всех видов выпускаемых топливных насосов высокого давления. Так, завод завершил подготовку к сертификации системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту автомобильной промышленности ISO/TS 16949-2009.