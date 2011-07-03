В мае больше всего автоновостей опубликовал Volkswagen

Контент-анализ новостей автопроизводителей 52 иностранных и российских брендов, проведенный специалистами Automarketolog.ru, показал некоторое снижение PR-активности в мае. По сравнению с апрелем (272 сообщения) в мае пресс-службы выложили на свои сайты и разослали в адрес СМИ меньше информации (256 новостей). Анонсы событий, которые освещались постфактум (повторно), не учитывались.



Из 52 брендов – 10 ничего не оставили о себе в майском новостном пространстве России: Alfa Romeo, Daewoo, Saab, Seat, SsangYong, Honda, Hummer, Jeep, ЗИЛ, УАЗ. Лидеры в этом месяце по сравнению с предыдущими весенними поменялись. Больше других новостей представила компания Volkswagen - 24 сообщения. Правда, только 9 событий инициированы российскими представителями компании, остальные новости зарубежные. Mercedes, Hyundai, Audi потеряли свое лидерство, снизив новостную активность.



Существенно уменьшилось количество освещаемых событий у Citroen, Chevrolet, Ford, Nissan, Opel. Наоборот, значимо увеличилось количество новостей у ГАЗ и Peugeot. В мае в семерку брендов-лидеров, производящих больше всего новостей, вошли: Volkswagen (24 сообщений), Skoda (16), ГАЗ и Peugeot (по 15), Volvo и BMW (по 13), Jaguar (12).

Хочется отметить самых больших российских тружеников PR-фронта, в мае ими стали маркетинговая группа Jaguar. Они организовали на территории России в мае больше всего PR-мероприятий, причем обладающих такими характеристиками как оригинальность и аристократизм.