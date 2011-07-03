ОАО «Мечел» получит 36 Volvo в спецкомплектации на 600 млн. рублей

Компания ООО «Ферронордик Машины» и лизинговая компания ЗАО «Сбербанк Лизинг» осуществили поставку и финансирование специализированной техники Volvo на сумму более 600 млн. рублей для крупнейшие российской горнодобывающей и металлургической компании – ОАО «Мечел». Условиями контракта предусмотрена поставка для ЗАО «Металлургшахтспецстрой» (входит в ОАО «Мечел»), более 36 комплектов специальной дорожно-строительной техники Volvo.





Современная техника, которая уже практически полностью доставлена лизингополучателю, включает в себя сочлененные самосвалы Volvo серии A40E, тяжелые гусеничные экскаваторы Volvo серий 360 и 460, а также специальный трактор-тягач, изготовленный на базе сочлененного самосвала Volvo A30E.



«Уникальность данного проекта обусловлена не только его масштабностью, но и сложностью поставленной перед нами задачи. Мы не просто поставили современную дорожно-строительную технику Volvo, но и осуществили ее доукомплектацию, в процессе которой было задействовано и российское производство, а Сбербанк России предоставил для клиента необходимое финансирование», - комментирует Карел Геирнаерт, Коммерческий директор компании Ферронордик Машины.



Поставляемая техника будет использована для строительства железной дороги Улак-Эльги, ведущей к Эльгинскому месторождению коксующихся углей. Все единицы техники поставляются в комплектации для работы в условиях экстремально низких температур. В частности, экскаваторы оборудованы специальными ковшами, позволяющими работать при температуре до -60С, а сочлененные самосвалы – специальными зимними комплектами.

Общая сумма договора лизинга составит свыше 600 млн. рублей. Срок лизинга – 60 месяцев. Фондирование сделки обеспечивает Среднерусский банк Сбербанка России.