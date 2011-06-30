Fiat в 2011 году может заработать 300 млн. евро

Итальянский автоконцерн Fiat SpA подтвердил прогноз финансовых показателей по итогам 2011 года. Чистая прибыль компании в нынешнем году может составить 300 млн. евро.

Также Fiat заявил, что готов увеличить рыночную долю на европейском рынке и настроен на расширение своего присутствия на развивающихся рынках, сообщает агентство «Финмаркет». Компания вновь подтвердила намерение довести долю в Chyrsler Group LLC к концу года до 57%.

Напомним, в конце мая концерн Chrysler объявил о досрочном погашении задолженности перед правительством США и Канады в размере 7,6 млрд. долларов. Это позволило «Фиату» завершить сделку по приобретению 16% акций Chrysler стоимостью 1,27 млрд. долларов. В начале июня Fiat согласовал с правительством США сделку по приобретению за 500 млн. долларов оставшихся у него 6% акций американского автоконцерна Chrysler, в результате чего итальянский автопроизводитель станет владельцем контрольного пакета компании. Кроме того, Fiat предложил канадскому правительству, владеющему 1,7-процентами акций в группе Chrysler, 125 млн. долларов за долю в американском автопроизводителе. Такая сделка позволит итальянцам увеличить долю в группе Chrysler до 52%.

Канадские и американские власти стали владельцами акций концерна Chrysler в 2009 году после банкротства автопроизводителя. Будучи на тот момент крупнейшими кредиторами компании, США и Канада получили в общей сложности 25% акций, еще 20% приобрел Fiat, оставшиеся 55% досталась американскому профсоюзу UAW.