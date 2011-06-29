ВТБ предоставил КАМАЗу 800 млн. рублей в кредит на текущую деятельность

Банк ВТБ в июне прокредитовал КАМАЗ на 800 млн. рублей сроком на 60 календарных дней. Заемные ресурсы будут направлены на финансирование текущей деятельности предприятия, сообщает агентство «Финмаркет».

КАМАЗ и ВТБ являются партнерами уже много лет, взаимовыгодное сотрудничество осуществляется по многим банковским продуктам и услугам, сообщил член правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

КАМАЗ занимает 13-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и 8-е место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. Группа организаций КАМАЗ включает в себя более 150 организаций, расположенных в России, СНГ и дальнем зарубежье.