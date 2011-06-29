Рыночная оценка активов МАЗа и КАМАЗа займет несколько месяцев, сообщил глава белорусского офиса Ernst&Young Павел Лащенко.

«Оценка активов МАЗа и КАМАЗа займет несколько месяцев, о конкретной дате, к которой оценка должна быть завершена, речи не шло», – сказал П.Лащенко агентству «Интерфакс-Запад», комментируя вероятные сроки завершения оценки. «Мы заключаем договор на общую оценку двух компаний», – пояснил он.

П.Лащенко также отметил, что при оценке активов двух компаний будут применяться единообразные подходы, основанные на международных стандартах оценки их бизнеса, пишет агентство «Финмаркет». Оценку будет проводить «интернациональная команда, костяк которой составят специалисты московского офиса Ernst&Young, но будут привлекаться и независимые технические эксперты из других офисо», – отметил П.Лащенко.

Как сообщал ранее гендиректор госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов, в течение полугода будет завершена сделка по созданию СП через обмен акциями МАЗа и КАМАЗа на паритетных началах, исходя из оценки стоимости активов двух компаний, которую проведет Ernst&Young. Между тем, 22 июня С.Чемезов заявил, что переговоры о слиянии КАМАЗа и МАЗа затормозились из-за политической ситуации.