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Новости о российском авторынке и материалы на базе маркетинговых исследований, оперативных данных по авторынку новых и подержанных автомобилей.
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17 июня 2022
Марка Cupra, которая была выделена компанией Seat в отдельный суббренд, представила предсерийный электромобиль UrbanRebel.
10 января 2022
Компания Renault готовится к премьере своего нового кроссовера Austral и опубликовала официальные фотографии предсерийного автомобиля в камуфляже. Премьера кроссовера Renault Austral, который станет наследником европейской модели Renault Kadjar, ожидается весной.
22 июля 2011
Швейцарский производитель грузовиков Scania сообщил о неожиданном снижении квартальной прибыли, в частности, из-за высоких расходов и сильной шведской кроны.