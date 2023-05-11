Евгений Завьялов, директор по развитию SWM

«Наша стратегическая задача – удовлетворить спрос массового сегмента рынка»

В апреле на заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство автомобилей марки SWM, которая относится к китайской Shineray Group, и ранее не была представлена на российском рынке. На конвейер предприятия встали сразу три кроссовера: среднеразмерный SWM G01, компактный SWM G01F и полноразмерный SWM G05 Pro. При этом эксклюзивным дистрибьютором бренда SWM в России стала ГК «Обухов». О самих автомобилях, их перспективах и позиционировании, планах развития дилерской сети и дальнейшем сотрудничестве в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал директор по развитию SWM Евгений Завьялов.

- Первый вопрос: почему «Автотор», который располагается на самом западе РФ? Почему SWM не выбрал для сборки своих автомобилей площадку поближе к границе с КНР?

- Мы увидели самого надежного партнера, который заинтересован в развитии не только своего производства, но и локализации процессов на территории РФ. «Автотор» имеет богатый многолетний опыт высокотехнологичного контрактного производства.

Главным для нас является вопрос клиентоориентированности. И в качестве примера на стадии наполнения производства мы имеем возможность участвовать в процессе адаптации автомобилей к рынку РФ, и, как следствие, наши покупатели увидят опции, которых не было у других, на этапе старта продаж.

- Сегодня на конвейер калининградского завода «Автотор» поставлено сразу три модели бренда SWM и совсем скоро они выйдут на российский рынок. Будут ли отличаться эти автомобили от китайских версий, например, по наличию зимних опций и с точки зрения безопасности? По некоторой информации, когда кроссоверы SWM выходили на китайский рынок, тесты по безопасности показали не очень высокие результаты…

- Да автомобили будут отличаться, специально для российского рынка комплектации будут дополнены набором «теплых» опций. Модель SWM G01F оснащается 9 динамиками с сабвуфером и многополосным эквалайзером, что обеспечивает высокое качество звука. Автомобили SWM оснащены широким набором систем безопасности, в частности, электронной антиблокировочной системой тормозов с функцией распределения тормозных усилий, антипробуксовочной системой и электронной системой курсовой устойчивости, системой удержания автомобиля на подъеме, системой сигнализации при экстренном торможении. Пассивную безопасность обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира. У модели SWM G01F этот список дополняют шторки безопасности, а также дополнительный пакет электронных ассистентов: система контроля слепых зон, система предупреждения об опасности при открывании дверей, система предупреждения об опасности фронтального столкновения и система предупреждения о выходе из полосы. Все это позволит быть автомобилям безопасными и комфортными. Кроссоверы оснащены всеми необходимыми активными и пассивными опциями безопасности. Приведу такой пример: можно быть талантливым студентом по ведущим предметам, но завалить экзамен по истории, и вместо красного диплома получить обычный синий.

- Учитывая современную структуру российского рынка, моделям SWM придется конкурировать здесь в основном со своими же «собратьями» из Поднебесной. Какие автомобили из числа уже присутствующих на рынке можно назвать конкурентами для среднеразмерного SWM G01 и компактного SWM G01F, учитывая то, что предварительный диапазон цен на них – от 2 до 3 млн рублей?

- SWM G01 и G01F – это представители сегмента C-SUV, обе модели среднеразмерные кроссоверы и именно в этом сегменте выбора станет больше.

Хотел бы отметить, что вы видите автопроизводителей из Китая как конкурентов, а мы видим партнеров, совместно с которыми идет развитие рынка, в направлении популяризации качественных китайских автомобилей.

- А сколько ориентировочно будет стоить полноразмерный SWM G05 Pro? С какими автомобилями он будет конкурировать?

- Автомобиль SWM G05 Pro находится в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн – на текущий момент. Что касается цен, мы единственный дистрибьютор, у которого ценообразование на автомобили прозрачно для партнеров, с прямой корреляцией от кросс-курса «рубль/юань». Как следствие, снижение курса юаня ведет к уменьшению стоимости автомобиля.

SWM G05 Pro дебютирует в сегменте D-SUV. Точные цены на автомобили мы опубликуем на старте продаж.

- Что можно сказать о дилерской сети SWM? Когда она будет сформирована? Сколько дилерских центров планируется открыть на первом этапе? А сколько ожидается в 2024 году? Много ли заявок от потенциальных дилеров?

- Мы ведем переговоры со многими партнерами, на текущий момент подписано более 40 дилерских соглашений, еще порядка 10 находится на стадии обсуждения партнерства. Наша задача выстроить дилерскую сеть от Калининграда до Иркутска, опираясь на емкости рынка конкретного региона. К концу года мы будем представлены во всех крупных городах России. Наша компания, ГК «Обухов», работает более 25 лет на рынке РФ, занимается продажей и обслуживанием автомобилей, и мы точно знаем, что нужно нашим партнерам для ведения прибыльного бизнеса, поэтому в следующем году мы планируем не расширять дилерскую сеть, а работать над увеличением уровня продаж конкретных дилерских центров.

- Какие планы по объемам производства и продажам автомобилей SWM в 2023 году? Какую нишу они попытаются занять в России?

- Объем продаж будет зависеть от развития ситуации на автомобильном рынке РФ. Ограничений по количеству производства автомобилей нет – на предприятии готовы обеспечить производственные мощности, а поставщик готов предоставить комплектующие для производства автомобилей в соответствии с нашими планами. Каждый партнер в регионе сам решает, сколько автомобилей он сможет реализовать. Наша стратегическая задача – удовлетворить спрос массового сегмента рынка. Автомобильный рынок в России меняется и результат мы увидим только к концу года. Что касается целей по продажам, то мы планируем выйти на 2000 автомобилей в месяц.

- Сразу три модели на старте производства – это уже хорошо. Тем не менее, есть ли в планах расширение российской линейки? Если да, то когда? И будут ли это только кроссоверы?

- В наших планах расширение модельного ряда запланировано на 2024 – 2025 годы. Вектор развития модельного ряда будет выбираться в зависимости от тенденций на рынке РФ.

- В самом Китае сотни и даже тысячи автомобильных предприятий, успешно работающих на многомиллионный внутренний рынок страны. Некоторые из них поставляют продукцию на экспорт. Для SWM Россия – первый и единственный такой рынок или уже имеется подобный опыт? Есть мнение, что для SWM российский рынок может стать спасением, поскольку в самом Китае ее объемы продаж падают из-за очень жесткой конкуренции…

- Российский рынок является стратегически важным и приоритетным для развития бренда SWM, компания нацелена на долгое и плодотворное сотрудничество.

Автомобили SWM G01, G01F и G05 Pro продаются на рынках Европы (Германия, Испания), Вьетнама, Африки и Южной Америки (Боливия, Эквадор). Кстати, в Эквадоре мы уже вышли в лидеры по продажам.

Основным направлением бизнеса в Китае является коммерческий транспорт, в котором холдинг Shineray Group занимает 1 – 2 место по продажам. Компания SWM нацелена продолжать производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и выход на рынок России – это стратегический шаг в развитии бренда. Параллельно с этим происходит электрификации модельного ряда в соответствии с общими тенденциями в автомобилестроении.