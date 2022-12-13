Константин Алябьев, управляющий директор компании PUNKT E

«В текущих условиях использование электромобиля становится комфортным и в России»

Развитие сети PUNKT E началось в 2019 году с установки первой быстрой зарядной станции. В 2020 году был реализован пилотный проект по созданию городской сети ЭЗС в городе-миллионнике, в 2021-м – введен платный режим, а уже в 2022 году компания начала масштабное федеральное развитие, запустив сеть зарядных станций в 11 регионах России и увеличив количество станций в три раза. О дальнейшем развитии ЭЗС в нашей стране, типологии станций, их возможностях и востребованности, о наличии господдержки в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал управляющий директор компании PUNKT E Константин Алябьев.

- Сколько примерно компаний сегодня работает на этом рынке? Если сравнивать с Европой – много это или мало?

- Всего в России мы насчитываем около 25 сетей зарядных станций, но только пять из них, включая PUNKT E, смогли преодолеть рубеж в 50 станций. К сожалению, не все лидеры рынка продолжают развитие и некоторые уже успели заморозить проекты, столкнувшись с техническими сложностями на этапе эксплуатации.

В результате, Россия сильно отстает от лидирующих стран примерно на 5 – 7 лет по количеству и плотности сети ЭЗС. Например, в Германии 60 тыс. зарядных станций (данные АСЕА) на 355 тыс. электромобилей (данные statista.com). В то же время в России всего 1600 зарядных станций (данные mk.ru) на 19 тыс. электромобилей (данные агентства «АВТОСТАТ»).

Но есть положительная динамика: в этом году в России за счет кратного роста инфраструктуры обеспечено базовое покрытие ЭЗС в большинстве крупных городов и некоторых межрегиональных направлениях. Количество зарядных станций достигло среднемирового уровня – 1 ЭЗС на 10 электромобилей, поэтому в текущих условиях использование электромобиля становится комфортным и в России.

- Мы все сегодня знаем, что есть домашние электростанции и есть общественные, есть быстрой зарядки и медленной. А какие еще разновидности станций существуют? И чем отличаются станции вашей сети? На них могут заряжаться автомобили любой марки?

- Основная классификация станций по типу: переменного (AC) и постоянного (DC) тока. От этого кардинально зависит как мощность станции (AC – медленные до 22 кВт, DC – средние (24 – 30 кВт) и быстрые (больше 50 кВт) станции), так и формат исполнения, стоимость и другие характеристики.

По формату станции могут быть «напольные» и «настенные». При этом тип и формат могут пересекаться. AC (медленные) станции обычно выполняются в компактном настенном формате, но встречаются и напольные станции под два электромобиля для установки в городском пространстве. DC (быстрые) станции из-за большой массы и габаритов в большинстве случаев реализованы в напольном исполнении, но существуют и настенные модели.

Также станции можно разделить на управляемые (можно подключить к платформе управления для удаленного запуска и настройки) и неуправляемые (подходят только для личного использования).

В публичной сети зарядных станций PUNKT E мы используем все типы управляемых станций в зависимости от особенностей локации и потребностей электромобилистов, но основной упор делаем на быстрые DC станции, которые способны зарядить электромобиль на 100 км пробега за 10 – 20 минут. Наши станции мы комплектуем обоими ключевыми коннекторами: европейским CCS 2 и японским CHAdeMO, благодаря чему на них могут напрямую или через переходник зарядиться все имеющиеся в России электромобили, включая американские Tesla и любые китайские модели.

- Насколько востребованы зарядные станции при нынешнем не слишком большом электропарке в России? В каких показателях вы оцениваете эффективность той или иной станции, той или иной сети – в количестве машинозаездов за день или месяц, в полученных потребителем киловаттах или оставленных платежах? Какими параметрами можно охарактеризовать вашу сеть?

- Российский парк электромобилей находится в самом начале своего развития и не может обеспечить целевую загрузку сетей электрозарядных станций. Важно понимать, что если автомобили с двигателем внутреннего сгорания могут заправляться только на АЗС, то владельцы электромобилей имеют уникальную возможность заряжаться дома или на парковке работодателя максимально удобно и дешево для себя. Поэтому во всем мире домашние и офисные зарядки обеспечивают от 70 до 95% от энергопотребления частных электромобилей, а публичные сети необходимы для длительных поездок, коммерческого транспорта (такси, курьеры, каршеринг) и электромобилистов без домашней зарядки.

При этом в сети PUNKT E мы видим стабильно растущий спрос на публичные зарядные станции во всех городах присутствия, от Москвы до Новокузнецка и от Санкт-Петербурга до Сочи. Для разных целей мы измеряем востребованность станций как по времени использования, так и по количеству переданных киловатт-часов. Итоговую эффективность локации мы измеряем по прибыли, где из выручки станции вычитается себестоимость электроэнергии, аренда участка под станцию, ведь эти расходы могут значительно колебаться от станции к станции.

- Есть ли поддержка вашей деятельности со стороны государства? Если да – много это или мало по сравнению с тем, что делается в поддержку электротранспорта в других странах Европы или Азии?

- В 2021 году Правительством России была принята Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, которая включает как поддержку спроса на электромобили, так и субсидии на развитие зарядной инфраструктуры.

Поддержка спроса реализуется через 35%-ную скидку (но не более чем 925 тыс. руб.) на покупку электромобиля. Данная поддержка не уступает развитым рынкам электромобилей, но предоставляется только на модели отечественной сборки, приобретаемые в кредит. А так как первый электромобиль российской сборки сошел с конвейера только осенью 2022 года, позитивный эффект от данной поддержки мы сможем увидеть только с 2023 года.

Для поддержки развития зарядной инфраструктуры предоставляются субсидии на технологическое присоединение (до 30% стоимости, но не более 900 тыс. руб.) и на покупку зарядной станции (до 60% стоимости, но не более 1 860 тыс. руб.). Этот уровень поддержки находится на достаточном уровне, однако предоставление субсидии ограничивается коротким перечнем пилотных регионов, к зарядным станциям предъявлены высокие требования по локализации, субсидии предоставляются только на мощные станции (150 кВт), под которые мало локаций со свободной мощностью.

Несмотря на это, программа стимулировала некоторых игроков, включая PUNKT E, принять в ней участие, благодаря чему в пилотных регионах появятся сотни быстрых станций с мощностью 150 кВт. Для сравнения – в 2021 году во всей России насчитывалось всего несколько станций такой мощности.

- Вы устанавливаете станции не только в гаражах частников, но и в крупных городах с плотной застройкой. Как удается решать территориальные вопросы, ведь станции желательно ставить вблизи крупных торговых центров, в инфраструктурно-развитых районах, но свободного места для таких площадок в подобных местах практически нет, а дальше, наверное, будет еще сложнее?

- Расположение публичных станций еще недавно в условиях тотального дефицита зарядной инфраструктуры в России не было решающим фактором их востребованности. Поэтому некоторые сетевые компании ставили станции не там, где это удобно владельцам электромобилей, а в местах с легким подключением к электросетям и невостребованной землей. Однако с развитием рынка и появлением коммерческих конкурентов, в том числе, в лице PUNKT E, у владельцев электромобилей появился выбор, и они голосуют рублем за удобно расположенные зарядные станции в непосредственной близи от коммерческой и развлекательной инфраструктуры.

Поэтому среди текущих зарядных станций PUNKT E наиболее популярное расположение непосредственно на парковочных площадках торговых центров, в которых электромобилист может с комфортом совместить зарядку электромобиля с походом в магазин, встречей за кофе или проведением времени с ребенком, обеспечивая дополнительный трафик и доходы торговому центру.

При подборе локаций основными стоп-факторами является отсутствие свободной электрической мощности вблизи парковок, ведь текущие объекты недвижимости проектировались без учета установки электрозарядных станций.

Для поиска подходящих локаций для сети PUNKT E у нас сформирован самый большой на рынке отдел развития, который формирует и обрабатывает воронку из тысяч локаций во всех регионах присутствия, что позволяет удваивать сеть каждые полгода.

В дальнейшем удобных для операторов локаций станет меньше, поэтому рынок зарядной инфраструктуры, как и любой инфраструктурный бизнес, ограничится несколькими игроками, которые смогли достичь необходимого масштаба и обеспечить своим клиентам необходимое покрытие.

- Назовите главные трудности, с которыми приходится сталкиваться в работе. И главные «плюсы», которые, напротив, помогают развиваться.

- Во всем мире основной сложностью при развитии сети зарядных станций является поиск удобных для электромобилистов локаций с возможностью подключить необходимую мощность электроэнергии. На этапе после запуска зарядной станции к ключевой сложности можно отнести необходимость регулярного мониторинга и обслуживания станций, чем часто пренебрегают некоторые операторы: даже на примере Великобритании мы видим, что порядка 30% зарядных станций стабильно не работают (данные ssrn.com).

Для преодоления данных сложностей мы сформировали как департамент развития, подбирающий локации, так и собственную службу эксплуатации и поддержки клиентов, которая оперативно реагирует на любые проблемы и обеспечивает быстрый ремонт станций.

Временным плюсом является низкое распространение зарядных станций в России, поэтому у сети PUNKT E есть все возможности, чтобы занимать самые лучшие локации из возможных.

- Что нужно владельцу частного дома, чтобы установить зарядную станцию у себя в гараже или под навесом в своем дворе?

- Домашняя станция (в частном доме или на личном машиноместе в городе) – самый дешевый и удобный способ заряжать электромобиль. Конечно, дома можно заряжать электромобиль и от бытовой розетки, но это будет слишком медленно (до 40 часов на полную зарядку с мощностью 2 – 2,5 кВт) и опасно (бытовые розетки не рассчитаны на многочасовое потребление такой мощности и в любой момент могут оплавиться). Поэтому мы рекомендуем приобретать домашнюю станцию и заказывать ее монтаж «под ключ» у специализированных подрядчиков.

Установка домашней станции решает проблемы как со скоростью зарядки (можно заряжаться на максимум возможностей электромобиля до 22 кВт), так и с безопасностью (станция рассчитана на стабильно высокое напряжение и дополнительно оборудована необходимыми датчиками и информационным каналом общения с электромобилем для контроля безопасности).

- Каков диапазон цен для установки домашней зарядной станции, каким техническим характеристикам должно соответствовать электрооборудование в этом доме?

Для установки станции в частном доме необходима только свободная мощность электросети от 5 до 22 кВт в зависимости от возможностей электромобиля. Если свободной мощности недостаточно, не все потеряно. PUNKT E предлагает домашние зарядные станции с настройкой максимального потребления, что позволит установить станцию практически в любой дом. Также до конца 2022 года в продаже появятся станции со встроенной балансировкой мощности, которые умеют следить за фактическим потреблением дома и направлять на зарядку электромобиля невостребованную мощность. В большинстве случаев это позволит заряжать электромобиль с максимальной скоростью.

Для установки станции в многоквартирном доме на личном машиноместе необходимо в УК подтвердить наличие свободной мощности для станции, а также организовать и провести общее собрание жильцов для получения согласия на подключение к общедомовой сети. Самостоятельное ведение процесса может показаться слишком сложным, но привлечение PUNKT E для организации установки домашней зарядной станции позволит максимально упростить общение как с управляющей компанией, так и с жильцами дома.

На текущий момент диапазон рыночных цен на домашние станции очень широкий – от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от характеристик. PUNKE E предлагает домашние станции от 80 тысяч рублей, а также оказывает услуги по монтажу «под ключ» и содействие в получении всех необходимых согласований.

- Если рассматривать строительство зарядной станции как инвестпроект, то за какое время окупаются вложения?

- Сейчас инвестиции в собственную сеть публичных зарядных станций – это инвестиции в будущее рынка электромобилей в России. К сожалению, многие новые инвесторы в зарядную инфраструктуру завышают в своих прогнозах востребованность и эффективность зарядных станций, а после запуска оказываются разочарованы в этой модели бизнеса из-за высоких расходов на эксплуатацию и клиентскую поддержку.

Однако электрозарядная станция – это не только выручка от зарядки электромобилей, но и дополнительный источник трафика платежеспособных клиентов. Поэтому инвестиции в собственную зарядную станцию могут быть очень привлекательными для торговых центров, придорожных кафе и сетей АЗС: за 30 – 40 минут зарядки электромобилист успевает потратить больше денег на кофе и другие покупки, чем на саму зарядку электромобиля, что позволит окупить зарядную станцию всего за несколько лет.

Разумеется, невозможно самостоятельно купить, установить и монетизировать зарядную станцию, поэтому PUNKT E для таких инвесторов предлагает франшизу, в рамках которой устанавливает станцию «под ключ», подключает к своей платформе управления и приложению для монетизации, обеспечивает необходимое обслуживание станции в течение всего жизненного цикла. А инвестору остается только получать прямые (выручка от зарядки электромобилей) и косвенные (расходы электромобилистов в объекте инвестора) доходы от зарядной станции.

- Куда дальше будет развиваться ваша компания как один из ведущих отечественных частных операторов зарядных станций для электрокаров: в количество (чтобы зарядка стояла на каждом углу и у каждого дома) или в качество и скорость (чтобы зарядка была не 30 минут, а, например, 10)?

- PUNKT E планирует развиваться как количественно, так и качественно. На 2022 – 2023 годы мы планируем активное географическое расширение сети с выходом в новые регионы, уплотнение сети в текущих регионах и обеспечение межрегиональной связанности за счет установки зарядных станций на трассах.

При этом на трассах необходимы быстрые зарядные станции (с мощностью 150 кВт), которые способны заряжать электромобиль на 100 км за 10 – 15 минут в зависимости от его характеристик.

Более мощные станции на этом этапе развития в России не требуются, так как на рынке только единицы электромобилей способны заряжаться с мощностью 150 кВт и выше.

- По нашим данным, только на рынке новых электромобилей в России уже более трех десятков разных моделей, а, судя по заявлениям производителей, скоро будет еще больше. Какие сложности возникают в связи с таким разнообразием – с разъемами, подключениями, оплатой? За рубежом уже жалуются, что у них возникают определенные сложности...

- Российский парк электромобилей уже один из самых разнообразных в мире из-за отсутствия общепринятого стандарта коннекторов зарядок и географической близости ко всем рынкам электромобилей: из Европы мы импортируем машины с самым современным коннектором CCS 2, из Японии завозятся электромобили с устаревшим разъемом CHAdeMO, из США импортируются электромобили Tesla с фирменным разъемом, а электромобили, собранные в Китае, часто закупаются с локальным стандартом GB/T.

Это накладывает на производителей и операторов зарядной инфраструктуры дополнительные требования по совместимости с любым и каждым электромобилем, которые присутствуют на российском рынке. В итоге, большинство публичных станций в России одновременно оборудованы разъемами CCS 2 и CHAdeMO, что позволяет зарядить любой электромобиль (с фирменного разъема Tesla и китайского стандарта GB/T используются переходники на CHAdeMO, реже – на CCS 2).

Следующий уровень проблем возникает при взаимной отладке программного обеспечения зарядных станций и электромобилей, ведь на любой из сторон может произойти сбой. Здесь игроки в России также сталкиваются с дополнительными сложностями, ведь сейчас из порядка 45 моделей электромобилей 35 имеют парк менее 100 единиц, при этом со всеми из них необходимо обеспечивать совместимость в условиях невозможности прямого контакта с производителем электромобилей.

- А вы сами ездите на электромобиле?

- В своей вере в электротранспорт мы не ставим экологичность на первое место, ведь потребители, особенно в России, ориентируются прежде всего на удобство и экономическую составляющую.

У нас еще не все в компании успели обзавестись личным электромобилем, но мы активно наращиваем корпоративный электро-парк PUNKT E. Мы начали с приобретения самых распространенных в России электромобилей Nissan Leaf и Tesla Model 3 и дополнительно купили первые электромобили российской сборки Evolute i-PRO.

- Немного провокационный вопрос, но вам не кажется, что Россия сейчас слишком активно кинулась в электрификацию и это помешает нам развивать какие-то другие виды экологичного топлива?

- На личном опыте мы видим все преимущества электромобилей: непревзойденная динамика и ходовые характеристики, высокая топливная эффективность в городском цикле, низкая стоимость «топлива» и техобслуживания.

И если раньше при покупке электромобиля остро стоял вопрос, где и как его заряжать, сейчас развитие публичной зарядной сети делает электромобиль максимально комфортным для частного использования: электромобилисты с комфортом заряжаются через день дома или при посещении торговых центров раз в неделю, фактически не теряя ни минуты.

Даже при коммерческом использовании легковые и легкие коммерческие электромобили (LCV) превосходят автомобили на ископаемом топливе: запас хода современных моделей с запасом перекрывает дневные потребности такси, курьеров и служб доставки, а за ночь можно полностью зарядить батарею в парке или быстро восполнить энергию на публичной сети быстрых зарядных станций вне смены. При этом сеть PUNKT E уже предлагает для корпоративных пользователей специальные тарифы, которые делают использование коммерческого электромобиля еще более эффективным.

Поэтому мы считаем, что электромобиль технологически и экономически уже победил двигатели внутреннего сгорания и лишь вопрос времени, когда произойдет полная смена парка автомобилей по всему миру.

Однако остается проблема с коммерческим грузовым транспортом, особенно в межрегиональных перевозках. Здесь аккумуляторные электромобили проигрывают ископаемому топливу, прежде всего, из-за низкой скорости зарядки, хотя сами электродвигатели работают кратно эффективнее двигателей внутреннего сгорания благодаря более высокому КПД самого электродвигателя и рекуперации при торможении.

Выходом является коммерческие электромобили на водородных топливных элементах (ВТЭ), где источником электроэнергии является химическая реакция окисления водорода. В отличие от заряжаемых аккумуляторных электромобилей, модели на ВТЭ могут быстро заправляться сжиженным водородом, а увеличение запаса хода требует только установки дополнительных баллонов с топливом. Однако сами топливные ячейки являются очень дорогостоящими и окупаются только на тяжелых транспортных средствах с повышенными пробегами и регулярным интенсивным использованием.

Поэтому легковые и легкие коммерческие аккумуляторные электромобили оказываются наиболее эффективным и перспективным видом транспортных средств, а их большая экологичность является лишь «вишенкой на торте».