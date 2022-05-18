Роман Козенков, коммерческий директор компании «Автоцентр Премьера»

«Как только увидим движение на рынке – запустим программу выкупа автомобилей»

Накануне форума «Used Cars Forum – 2022», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 июня, мы решили организовать небольшой мини-опрос по рынку автомобилей с пробегом среди дилеров. Захотелось узнать, каковы их прогнозы на текущую ситуацию, какие проблемы на данный момент для них наиболее актуальны. На наши вопросы любезно согласился ответить коммерческий директор компании «Автоцентр Премьера» Роман Козенков. Кстати, компания также участвует в национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022», итоги которой будут объявлены совсем скоро – 26 мая.

- Какие программы, ориентированные на автомобили с пробегом, вы предлагаете своим клиентам сегодня? Это программы, совместные с дистрибьютором, или же ваши собственные?

- Ни один из дистрибьюторов, с которыми мы работаем, в настоящее время не поддерживает программы, ориентированные на автомобили с пробегом, за исключением DWA от VAG Group (Das WeltAuto – прим. ред.). Мы предоставляем клиентам возможность получить дисконт на новый автомобиль или автомобиль с пробегом при сдаче своего автомобиля в зачет.

- Есть мнение, что в условиях дефицита на рынке новых автомобилей автодилер может иметь дополнительный заработок, развивая у себя подписку на автомобили с пробегом. Поскольку не нужно спрашивать согласия дистрибьютора, это может вылиться в самостоятельное направление бизнеса. Что вы думаете по этому поводу?

- Подписка на новые автомобили – новый в России бизнес, у нас нет информации от коллег по его успешности. Поэтому и подписку на автомобили с пробегом мы не планируем развивать в обозримом будущем.

- Товарных автомобилей на рынке стало меньше – как новых, так и с пробегом (особенно дилерского сегмента, до 5 – 7 лет). Как вы решаете эту проблему?

- Апрель показал, что встали продажи как новых автомобилей, так и автомобилей с пробегом. Поэтому срочности в том, чтобы именно сейчас нарастить склад выкупленных машин, нет. Как только мы увидим движение на рынке, мы запустим программу выкупа автомобилей (как прямого, так и зачета в счет нового), пользуясь клиентской базой данных нашей компании (в первую очередь), а также выкупом «с улицы».

- Какие IT-инструменты вы используете сегодня в работе ДЦ? В какой сфере деятельности они нужнее всего?

- Используются маркетинговые инструменты для сбора контактов (сайты, соцсети). Haraba не используем (произносит с улыбкой – прим. ред.), поскольку конкуренция между использующими этот инструмент очень велика. IT-инструменты необходимы для поиска и привлечения клиентов при продаже любого товара или услуги.

- Как вы думаете, на сколько может упасть вторичный рынок в 2022 году? А может, на фоне падения продаж новых машин он даже имеет шансы пойти в рост?

- Учитывая темпы падения рынка в апреле – мае 2022-го, опасаемся увидеть просадку этого рынка процентов на 50, что все же значительно оптимистичнее просадки рынка новых автомобилей. Пойти в рост он может только при совпадении двух факторов – сигналов об однозначной стабилизации политической и экономической ситуации в России и при нехватке новых автомобилей.

- Какая тема будет для вас самой актуальной на форуме «Used Cars Forum – 2022»? О чем вам хочется расспросить экспертов подробнее?

- Практика выкупа автомобилей «с улицы», на выезде.

- Будете ли вы менять свой автомобиль в 2022 году или уже сделали это? Если да – вы будете подбирать себе автомобиль на рынке новых машин или подержанных?

- Учитывая ситуацию в экономике, в ближайшие 12 месяцев замена автомобиля не является приоритетной.