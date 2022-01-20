Дмитрий Данковский, директор по маркетингу компании Kia Russia & CIS

«Мы находимся в начале пути перехода от традиционного автопроизводителя к провайдеру услуг мобильности»

2021 год выдался нелегким для всего автомобильного рынка России – постоянный дефицит электронных компонентов привел к тому, что у многих крупных брендов продажи ушли «в минус». Тем интереснее подвести итоги года по тем маркам, которым удалось избежать общей негативной тенденции. К их числу относится и корейская Kia, которая уже восьмой год подряд остается самой популярной иностранной маркой в нашей стране. Об итогах года и планах на будущее в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал директор по маркетингу компании Kia Russia & CIS Дмитрий Данковский.

- Давайте подведем итоги года в компании Kia: насколько удалось выполнить план в абсолютном выражении и по финансовой эффективности?

- Начну издалека и прежде, чем перейти к итогам «в штуках», скажу, что мы очень довольны 2021 годом по другой причине. В прошлом году мы запустили трансформацию бренда Kia и заявили, что начинаем путь перехода от традиционного автопроизводителя к провайдеру услуг мобильности. Мы озвучили новый слоган: «Движение, которое вдохновляет». Мы показали и начали использовать новый логотип, который на сегодняшний день уже имеют большинство моделей бренда, а к концу первого полугодия 2022 года он будет использоваться для всей нашей модельной линейки. Мы запустили новые сервисы, в том числе, заводской телематический комплекс Kia Connect. Мы расширили программу по подписке Kia, которая также получила новое имя в рамках обновления бренда – Kia Flex.

Что касается самих продаж, то мы довольны результатом: уже четвертый год подряд мы превышаем планку в 200 тысяч автомобилей, а кроме того, лидируем по выручке среди всех брендов.

Хочу отметить большой спрос в сегменте бизнес-седанов на нашу модель Kia К5. Она вышла на рынок в 2020 году, и за первый полный год продаж ее реализация составила почти 30 тысяч машин. Из других новинок 2020 года отмечу кроссоверы Seltos и Sorento, которые вошли в ТОП-5 наших самых продаваемых моделей.

- А как развивается программа по автомобилям с пробегом?

- На сегодняшний день в этой программе участвуют уже 166 дилеров, из которых 30 присоединились в 2021 году. Мы рассчитываем, что в 2022 году и остальная часть дилерской сети будет вовлечена в эту программу.

- Расскажите, как обстоят дела с подпиской на автомобили Kia?

- В пилотном режиме мы начали работать в сентябре 2020 года, и хочу подчеркнуть, что это направление является стратегическим для компании. Россия стала одной из первых, где запустился этот сервис. Уже к концу 2020 года у нас было пять регионов присутствия, а к декабрю 2021-го их число выросло до десяти. На старте программы у нас было несколько десятков автомобилей, сейчас – порядка 500, а в 2022 году мы планируем выйти на отметку в 1000 машин.

Программа реализуется в партнерстве с дилерами, а оператором выступает компания Kia. Основной наш принцип: автомобиль находится в собственности у дилера, а компания дает все инструменты для того, чтобы этот бизнес был прибыльным. По нашим расчетам, точка безубыточности для этой программы – загрузка парка на 65%. Это означает, что если у дилера в сервисе подписки есть 10 автомобилей, то 6 – 7 из них должны быть переданы клиентам, а 3 могут оставаться в резерве. Сегодня наша загрузка парка составляет 80%, то есть из 10 автомобилей 8 уже находятся у клиентов. При этом 70% автомобилей по подписке берутся на срок более месяца.

- Как сильно выросли цена на новые автомобили Kia за 2021 год?

- За 2021 год в массовом сегменте цены выросли на 13,4%, мы повысили рекомендованные розничные цены на 14,6%.

- Какие у вас прогнозы на 2022 год? Каких показателей планируете достигнуть?

- Общий объем рынка в последние 3 – 4 года остается на уровне 1,6 млн автомобилей плюс – минус 100 тысяч. Мы согласны с тем прогнозом, который озвучил АЕБ (+3,3% до 1 млн 722 тыс. автомобилей), и надеемся, что в 2022 году рынок покажет пусть небольшой, но рост. Наша цель – удержать ту высокую долю рынка, которую Kia завоевала на российском рынке за последнее время – 12,3%.

- А какие модели вы будете выводить на рынок в новом году?

- Один из ключевых моментов 2022 года – вывод на рынок пятого поколения Kia Sportage. Это автомобиль, который полностью олицетворяет новый бренд Kia, его квинтэссенция. Мы ожидаем его запуск в первом полугодии, а само производство будет налажено на заводе в Калининграде.

Второй новинкой станет электрический кроссовер ЕV6, который мы анонсировали в октябре 2021 года, а его выход планируется во второй половине 2022-го. Это один из наших важных шагов в рамках глобальной стратегии Kia по достижению углеродной нейтральности к 2045 году.

- Этот электромобиль для вас «проба пера» или вы всерьез рассматриваете российский рынок электрокаров как потенциальный?

- Для нас это шаг на неизведанную территорию, но внутри компании мы верим в этот потенциал, особенно если говорить о долгосрочной перспективе.

- В последние пару лет постоянно всплывает тема онлайн-продаж. Как в этом направлении развивается компания Kia?

- Мы, скорее, используем термин «онлайн-сервисы», которые мы развиваем вместе с нашими дилерами. Мы стараемся цифровизировать каждый этап клиентского пути так, чтобы у клиента был выбор: делать это офлайн или онлайн. Например, на нашем сайте kia.ru, отлично работает функция «Автомобили в наличии», где можно проверить, какие машины есть сейчас на складах у разных дилеров. Также на сайте можно сделать расчет по кредиту и получить онлайн-одобрение.

При этом у нас нет цели делать прямые продажи от производителя, поскольку мы продаем более 200 000 машин в год. А вступать в отношения с 200 000 клиентов лучше все-таки через дилеров.

- Какую долю в общем объеме составляют кредитные продажи?

- Продажи по программе Kia Finance за год составили 34%.

- А какую долю в продажах занимают юрлица?

- В целом по рынку такие продажи составляют порядка 20 – 22%, для Kia – 16%: за прошлый год в корпоративные парки было приобретено более 33 тысяч наших автомобилей, что превысило результат 2020 года на 27%.