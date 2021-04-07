Олег Марков, генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» («Автостат»)

«Наши планы – наращивать рыночную долю!»

2020 год был довольно сложным для рынка коммерческой техники в России. В чем проявлялась специфика этого сегмента в прошлом году и какие задачи-планы ставит для себя на 2021 год «Группа ГАЗ» – компания, которая больше всех продает на российском рынке легких коммерческих автомобилей. Об этом в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал Олег Марков, генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии», являющейся генеральным дистрибьютором «Группы ГАЗ».

- Что происходило на рынке LCV в 2020 году и как на нем себя чувствовала «Группа ГАЗ»?

- Думаю, те события, которые происходили в течение 2020 года, коснулись всех. Кого-то – чуть больше, кого-то – чуть меньше. Однозначно для всех на первом этапе было некое шоковое состояние и большое непонимание – что же делать и чего ждать. Скажу сразу, что, когда начались все эти ограничения, мы, как и многие эксперты рынка, рисовали более драматичную ситуацию, чем она сложилась по факту. На фоне тех ожиданий и того развития событий все казалось очень и очень критичным.

В конце марта – начале апреля мы прогнозировали падение рынка на уровне 30 – 40% в нашем сегменте, понимая, что, когда в стране останавливаются все перемещения, закрывается непродовольственная розница, когда останавливается бизнес – больше всего страдает именно сегмент малого и среднего бизнеса . Это как раз тот сегмент, на который, собственно, мы рассчитывали. Но, слава богу, эти пессимистичные прогнозы – и наши, и наших коллег – не оправдались, и это радует.

По итогам года мы сохранили свою рыночную долю в сегменте легких коммерческих и среднетоннажных грузовых автомобилей. Мы отработали достаточно неплохо, при всем при том, что, по сути, второй квартал де-факто был «мертвым» для всех: и производство останавливалось, и продаж активных не было, и дилерская сеть в апреле – мае практически не работала ни по продажам, ни по сервису. И, пожалуй, одно из ключевых событий, которым можно гордиться – это то, что дилерская сеть пережила этот период ограничений (ключевые игроки, персонал и соответственно компетенции были сохранены).

Завершили мы год в поте лица, как и многие другие бренды и производители, поскольку достаточно большой объем спроса и продаж пришелся на последние 3 – 4 месяца прошлого года. При всем при этом разновекторные направления были. Конечно, к отрицательным факторам стоит отнести то, что на фоне всех этих событий, связанных с пандемией, происходило серьезное сокращение количества предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Официальная статистика говорит о том, что по отношению к 2019 году примерно на 8% сократилось количество предприятий этого сектора экономики. Повторюсь, это как раз наш сегмент потребителей – те, кто сами изготавливают, сами возят, сами продают свою продукцию.

На фоне сокращения деловой активности, ВВП и экономики все, естественно, стали думать о сокращении затрат. Это сказалось на том, что люди отложили планы по замене парков – кто-то на неопределенный период, кто-то вообще менять что-то не собирается в ближайшей перспективе. И если посмотреть на рынок в целом, наглядно видно смещение спроса в сторону вторичного рынка. То есть, люди стали покупать более дешевый транспорт, решать более локальные и быстрые задачи. Люди стали экономить. И если посмотреть на структуру клиентов, то именно доля «физиков», индивидуальных предпринимателей в общем объеме наших клиентов сократилась до 32%. Это, наверное, самый низкий показатель за всю историю продаж ГАЗ, которую я лично помню.

Среди положительных факторов – естественно, это продолжающееся сильное влияние, которое оказывает государство на рынок именно легких коммерческих автомобилей. И я думаю, та поддержка, которая была достаточно оперативно реализована в 2020 году, те дополнительные средства, которые были со стороны государства вложены в стимулирование продаж, в прямые закупки техники – они существенным образом поддержали рынок коммерческих автомобилей. Это и программа закупки автомобилей скорой медицинской помощи, школьных автобусов. Это и так называемая «сдвижка влево», когда бюджеты в рамках поручений Президента по основным государственным компаниям и компаниям с госучастием с 2021 – 2022 годов были отнесены на закупки в 2020 году. Это существенным образом помогло и поддержало производство и соответственно продажи в секторе крупных корпоративных клиентов.

Среди мер стимулирования продаж – прежде всего, это гослизинг. Для нас была важна программа по поддержке автомобилей, работающих на метане, субсидирование покупки этих автомобилей. Все это дало нам хорошую возможность предложить клиентам льготные условия по ускоренной замене парка. В частности, у нас доля лизинга по некоторым продуктам составляет сейчас до 70% от объемов продаж.

И на фоне негативных факторов те меры, которые оперативно предпринимались со стороны государства, позволили нам неплохо закончить год. Да, наверное, это чуть ниже тех прогнозов, которые мы для себя рисовали в планах, но это не критичные цифры, не критичные показатели. И если говорить о 2020 годе, то шоковый период, который был во втором квартале, в конечном итоге позволил оперативно перестроить свою работу, правильно сориентироваться и закончить год на неплохих показателях.

В числе положительных факторов, наверное, стоит здесь также назвать изменение структуры покупателей – стал активно развиваться сектор электронной торговли, который требовал скорости в доставке грузов и стал требовать большего количества транспорта. Мы как раз со своей техникой, с той линейкой, которая у нас есть на сегодняшний день, могли предложить таким клиентам наш продукт. И, собственно, это тоже было неким драйвером, который позволил балансировать в целом и повлиять на показатели продаж по году.

- А можно как-то в цифрах оценить вклад господдержки и то, насколько увеличился сегмент благодаря развитию онлайн-торговли?

- Если говорить о мерах господдержки, то, я думаю, их влияние на рынок составляло где-то не менее 25 – 30%. Если посчитать просто в штуках, то было закуплено более 5 тысяч машин скорой помощи и школьных автобусов. По нашим оценкам, в рамках сдвижки влево (опережающие закупки в счет будущих лет – прим. ред.) тоже было закуплено в районе 7 – 8 тысяч автомобилей. Это я говорю только про сегмент коммерческих автомобилей, но, если посмотреть в целом, одна только «Почта России» приобрела около 6 тысяч автомобилей. Там были и «лады», и «камазы». То есть, влияние государства было существенным и крупного бизнеса тоже.

- А онлайн?

- Сложно оценить, насколько он вырос, но, по нашей статистике, которую мы ведем в своем сегменте техники, по своим автомобилям – мы продали около 5 тысяч единиц техники компаниям, тем или иным образом связанным с логистикой, обеспечивающей именно электронную торговлю.

- В прошлом году в марте мы видели скачок продаж, по крайней мере, на рынке легковых автомобилей – в ожидании того, что вырастут серьезно цены. Собственно, это и было драйвером, наверное, для всего рынка легковых автомобилей. А что происходило с ценами на рынке LCV?

- Цены также росли. Мы понимаем, что для наших клиентов, поскольку мы работаем де-факто в сегменте B2B, важна стоимость владения автомобилем. Она складывается из инвестиционной стоимости и эксплуатационной стоимости. И с учетом изменения тех курсов, тех инвестиционных процессов, которые пошли на рынке, мы тоже вынуждены были поднимать цены.

Цены на нашу продукцию стали расти, но у нас это не было таким серьезным драйвером опережающих закупок со стороны клиентов. Потому что наши закупки в любом случае планируются заранее, в 90% случаев. И если учитывать, что эти покупки идут еще и в лизинг, где существуют свои процедуры одобрения тех или иных сделок, то процесс покупки может растягиваться на срок от 2 недель до 3 месяцев. Поэтому те изменения, инфляционные ожидания, которые в рынке сильно коснулись частного потребления в сегменте легковых автомобилей – в нашем сегменте их практически не было.

- Перейдем к текущему году. Понятно, что он с точки зрения прогнозирования – не менее сложный, чем прошедший, но все же, каким вы видите этот год на рынке? Какие основные факторы будут действовать и какие планы-задачи ставите перед компанией?

- Понятно, что мы сейчас убираем в сторону все форс-мажоры, связанные с «пандемийными» факторами… Если исходить из того, что ситуация как минимум не будет ухудшаться – мы особого оптимизма не испытываем в отношении 2021 года. Мы видим показатель по году – на уровне до 5%. Даже, наверное, ближе к 3 – 3,5%.

Здесь есть еще один подводный камень, который стоит учитывать – это те самые опережающие закупки, которые производили крупные государственные компании и компании с государственным участием, федеральные органы исполнительной власти – в счет бюджетов 2021 и 2022 годов. То есть, де-факто ту технику, которую мы могли поставлять и закладывали у себя в прогнозах на этапе бизнес-планирования в октябре 2020-го – ее в планах на 2021 год не будет…

Но тут есть еще один момент, говоря о влиянии и роли государства на рынок через меры поддержки экономики, через прямые меры поддержки автопрома. Все-таки 2021 год у нас – выборный (выборы в ГосДуму – прим. ред.), соответственно, возникает электоральная тема. И с учетом всех этих вещей мы все-таки думаем, что тот минус, который могли бы дать закупки, перенесенные на 2020 год, будет нивелирован дополнительными вливаниями в экономику, дополнительной закупкой техники по социальной тематике. Возможно, это будут автомобили первичного медицинского звена, машины скорой помощи, школьные автобусы, но могут быть и другие направления, связанные с рынком пассажирских перевозок.

Кстати, еще один момент, о чем хотелось бы сказать. Если говорить о результатах 2020 года, то самым пострадавшим сегментом в прошлом году был сегмент пассажирских перевозок. Сегмент пассажирских перевозок именно в LCV упал примерно на 20%. Продажи средних автобусов – тоже просели очень сильно. Понятно, что многие россияне были на удаленке, часть так и осталась жить и работать в таком режиме. Мы не видим, что этот сегмент в ближайшее время восстановится – это тоже будет тянуть рынок в минус…

- Можно ли сейчас говорить о том, что вообще сегмент пассажирских перевозок сильно перераспределится, потому что кто-то с удаленки и не вернется в полном составе. То есть, это достаточно длинная тенденция…

- Да, но мы анализируем этот рынок отдельно. И тренд, который намечался уже исторически – объем пассажиропотока сокращался ежегодно в пределах 2 – 3% на фоне тех тектонических изменений, которые произошли в части организации работы, использования инструментов удаленной работы, развития тех или иных шеринговых возможностей и использования арендного транспорта для людей – свидетельствует о том, что объем пассажирских перевозок не восстановится до уровня 2019 года.

Людей ездит меньше, тарифы не растут – откуда брать деньги на обновление парка? Да и самого парка уже столько не надо. Мы делали обзор, и оказалось, что многие перевозчики просто сдавали транспорт назад, в лизинговые компании. И сейчас на рынке, если посмотреть, можно найти хорошие автобусы с небольшими сроками, небольшими пробегами за хорошие деньги…

- Финальный вопрос: какие планы у «Группы ГАЗ»?

- Наши планы – наращивать свою рыночную долю. Мы выводим в этом году на рынок ряд наших новых продуктов. Прежде всего, мы обновляем семейство автомобилей Next. У нас выйдет полноценная линейка автомобилей ГАЗель NN – с обновленным экстерьером и интерьером, с обновленными техническими характеристиками. Мы выведем в сегменте среднетоннажных грузовиков автомобиль грузоподъемностью 3,8 тонны. Это бескапотный Валдай Next, развозной грузовичок для города. И «потолкаемся» на рынке бескапотных автомобилей – мы в этом видим перспективу.

У нас очень неплохо пошел выведенный в середине прошлого года низкопольный автобус «Ситилайн», на базе ГАЗели Next… Кстати, он очень хорошо пошел на экспорт – более 200 автобусов мы продали за рубеж. И наша задача – наращивать рыночную долю как в сегменте LCV, так и в сегменте среднетоннажных грузовых автомобилей. То есть, планы у нас амбициозные.

Мы в 2021 году завершим программу по ребрендингу и изменению формата наших центров продаж коммерческой техники. Мы реализуем программу объединения сбытовых сетей по автобусам и коммерческой технике, будем искать большую синергию в сервисе. Мы будем предлагать больше возможностей как для наших клиентов, так и для наших партнеров (в плане сервисов, именно предоставляя возможности снижения стоимости владения нашим транспортом) и дополнительные сервисы в области телематики и обучения.

В этом году запустили проект «ГАЗ Кампус», где периодически проводим мероприятия обучающего характера, направленные на развитие наших клиентов, проведение круглых столов, обмена опытом и т.д.

- Больших вам успехов! Надеемся, что у вас все получится!

Видеоверсию интервью с Олегом Марковым можно посмотреть на канале «Автостат ТВ» по ссылке.