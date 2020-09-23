Вадим Артамонов, исполнительный директор «Келес Рус» («Автостат»)

«Это не просто смена шильдика, это другие принципы работы»

В марте 2020 года российский автобизнес активно обсуждал новость о том, что General Motors и UzAuto Motors решили начать продажи автомобилей, ранее представленных в нашей стране под маркой Ravon, теперь с логотипом Chevrolet. О том, как в середине июня прошел старт продаж, на каких принципах строит новый дистрибьютор дилерскую сеть Chevrolet и ждать ли нам в России расширения существующей линейки бренда, в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал Вадим Артамонов, исполнительный директор компании «Келес Рус» (официальный дистрибьютор UzAuto Motors), отвечающей за реализацию автомобилей Chevrolet массового сегмента в РФ.

– Расскажите немного об условиях соглашения General Motors с UzAuto Motors, в рамках которого вы работаете. И о роли (задачах, зонах ответственности и т.д.), которые в этом тандеме стоят перед «Келес Рус».

– UzAuto Motors получила право на определенных условиях начать продажи автомобилей Chevrolet массового сегмента на целом ряде рынков, в том числе и рынке РФ. Для этого в России в феврале 2020 года была создана наша компания. «Келес Рус» – «дочка», совместное предприятие UzAuto Motors (Узбекистан) и «СарыаркаАвтоПром» (Казахстан). При этом поставки Chevrolet Spark осуществляются непосредственно из Узбекистана – с завода UzAuto Motors в городе Асака, а Chevrolet Cobalt и Nexia собираются в Казахстане в городе Костанай, на заводе САП. В первую очередь это связано с особенностью регулирования импорта автомобилей в Россию и загрузкой производственных мощностей в Узбекистане. Нам выгоднее завозить автомобили, произведенные в Казахстане, и на этом этапе основную массу автомобилей мы получаем именно оттуда.

Теперь об условиях, которые одновременно можно считать нашим конкурентным преимуществом. Мы должны быть не просто сетью магазинов «купи-продай», а авторизовать партнеров только после согласования с General Motors и неукоснительно соблюдать стандарты GM для Chevrolet на территории России: комплаенс и антикоррупционную политику, использование и анализ данных клиентской удовлетворенности, обучение персонала по методикам Chevrolet и исключительно с их подрядчиками и др. Все это GM будет жестко контролировать: мы просто не сможем открыть дилерский центр, пока он на 100% не будет соответствовать требованиям GM.

Предыдущие импортеры Chevrolet работали совершенно иначе: ни к производителю, ни к GM они никакого отношения не имели, их деятельность никто не контролировал. Поэтому они и закончили так, как закончили.

Возможно, на первый взгляд, эти условия лишают нас какой-то гибкости. Но для покупателя они, наоборот, привлекательны: он уверен в качестве как автомобиля, так и наших услуг.

– Уже в марте в Россию стали поступать Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, произведенные в Узбекистане и Казахстане. Их приход на рынок совпал с введенным в стране режимом самоизоляции (из-за коронавируса), автосалоны не работали, поэтому сегодня сложно судить, насколько успешным мог бы быть старт продаж. Тем не менее сейчас, когда российский рынок проходит этап восстановления, что можно сказать об июльских и августовских результатах реализации ваших машин?

– Да, первые дилерские центры мы открыли только 15 июня. По итогам лета мы продали больше 500 автомобилей, оцениваем такой старт продаж как нормальный и ожидаемый. До конца года рассчитываем продать 3000 машин. Но эти показатели для нас сейчас не главное. В приоритете – создание разветвленной дилерской сети: страна большая, машину нужно иметь возможность купить везде, чтобы не ехать за ней в соседний регион. Сейчас у нас уже 21 дилерский центр, до конца года их должно быть 50. Вот это и будет ключевым показателем.

– Какие планы на 2021 год? Какую долю рынка планируется занять в последующие годы?

– Массовому бренду, чтобы чувствовать себя на российском рынке хорошо, нужно быть представленным везде. Наши основные клиенты не в Москве и не в Санкт-Петербурге. Они в регионах, куда мы должны прийти и открыть примерно 120 – 130 дилерских центров к 2022 году. Но и в регионах, кстати, интерес к Chevrolet разнороден. На Юге, например, очень хорошую динамику демонстрируют наши краснодарские партнеры, там очень активные продажи сейчас.

Какой рынок будет в следующем году, неизвестно, он ведь у нас очень зависимый – от нефти, от валюты, от всего. Хорошо, если в 2021 году он будет хотя бы таким же, как в этом. Загадывать сложно, но получить 1,5 – 2% рынка, думаю, реально. У российского потребителя остался хороший бэк в отношении Chevrolet, не так давно мы занимали лидирующие позиции на российском рынке. Уход в 2015 году был связан с общим кризисом, а не с качеством наших бюджетных машин. Поэтому сейчас мы пришли не в плохую для себя ситуацию и рассчитываем за счет качественной дилерской сети вернуться со временем в топ продаж бюджетных легковушек.

– Каковы принципы строительства вашей дилерской сети? Строите ли вы ее с нуля или заключаете договоры с сервисными центрами, которые остались «в живых» после ухода GM из России в 2015 году? Какие регионы уже охвачены? Насколько велик интерес к продажам марки у дилеров?

– Мы строим сеть по горизонтальному принципу, с учетом пространственных особенностей страны: надо дотянуться до покупателей везде. 21 дилерский центр в 7 из 8 федеральных округов уже открыт, на разных этапах авторизации сейчас находятся еще 30: в Челябинске, Екатеринбурге, Астрахани, Старом Осколе, Волгодонске, Ростове-на-Дону, Воронеже, Тамбове и других городах страны.

Второй принцип – приоритетное право на сотрудничество с нами будут иметь старые партнеры Chevrolet, выполняющие сервисные и гарантийные обязательства по машинам этого бренда после его ухода из страны. Это было одно из требований GM. С кем-то мы уже работаем, с кем-то из них еще идут переговоры. Но и новых партнеров мы тоже приветствуем.

Третий: ставка в основном на мультибрендовых дилеров, небольшой шоу-рум нас вполне устроит. Тысячеметровые «дворцы» не нужны, нам важно соблюсти стандарты и дать возможность дилеру заработать: в мультибрендовом центре наши автомобили будут чувствовать себя лучше в смысле финансовой модели.

После снятия карантина интерес со стороны игроков автомобильного рынка к партнерству с нами растет, и в целом мы наблюдаем заинтересованность в сотрудничестве с нами, хотя многие дилерские предприятия, зная историю работы предыдущих независимых импортеров узбекских автомобилей на рынке России, пока путают нас с Ravon. Мы понимаем, что пока не все дилеры в курсе перемен, и стараемся объяснять разницу.

– Чем, кстати, вы привлекаете дилеров?

– У нас очень лояльные условия по «входу» в бизнес как с точки зрения инвестиций, так и выкупа автомобилей, и очень длинная бесплатная отсрочка (60 дней), которую мы даем дилерам. Все наши стандарты стоят порядка 1,5 млн рублей. Среди массовых брендов такого еще не было. Для массового сегмента у нас также очень высокая маржа, порядка 8%. В среднем же в данном сегменте это 4 – 5% у наших конкурентов.

Если дилер опытный и он работал даже с китайскими марками (там стандарты даже пожестче, чем у нас), для него стандарты Chevrolet не проблема, да еще при очевидных плюсах «входа».

Очень лояльные условия и по тест-драйву. Тестовые машины отдаем с отсрочкой платежа 1 год, через 180 дней меняем автомобиль. За пользование тест-драйвом с дилеров денег не берем.

Да, пока у нас только три модели – не великий модельный ряд, и модели эти не новые. Но это и создает баланс. Если бы у нас были суперновые модели с самыми передовыми технологиями, это были бы уже не бюджетные машины, и условия для дилеров были бы другие, и цены для покупателей тоже.