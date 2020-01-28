Ян Птачек, генеральный директор Renault Россия («Автостат»)

В 2019 году компания Renault показала наибольший рост в пятерке брендов-лидеров российского рынка – плюс 6%. Что стало основным драйвером роста? Каков потенциал российского рынка в перспективе? Почему в Renault не боятся развития сервисов каршеринга и подписки? На все эти вопросы в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» ответил генеральный директор Renault Россия Ян Птачек.

- Расскажите, как для компании закончился 2019 год? Довольны ли вы результатом? Что стало ключевыми факторами успеха?

- Даже с учетом того, что в целом российский рынок в прошлом году снизился на 2,3%, компания Renault реализовала 145 тыс. автомобилей, что соответствует росту на 6% по сравнению с 2018 годом. Безусловно, мы довольны таким результатом.

Я считаю, что это произошло, во-первых, благодаря выводу на рынок новой модели – Renault Arkana. Во второй половине года она добавила дополнительную долю рынка бренду Renault. Вторым слагаемым успеха стала та активная поддержка в маркетинге, которую мы оказали своим дилерам.

Для нас очень важно, что доля рынка, которую мы занимаем, приросла на 0,6 процентных пункта и сейчас составляет 8,2%. Надеемся, что в 2020 году эта тенденция сохранится, и доля бренда Renault на российском рынке будет увеличиваться.

- Каким вы видите российский рынок в 2020 году? Какие факторы будут оказывать на него наиболее сильное воздействие?

- По самым оптимистичным прогнозам, в 2020 году рынок сохранится на уровне прошлого года, но, более вероятно, что он все-таки немного снизится. Делать прогнозы сейчас очень сложно, поскольку на рынок оказывает влияние множество факторов. Например, повышение цен у многих производителей или государственная поддержка в виде программ «Первый / Семейный автомобиль», действие которых началось с начала года. Замечу, что практически весь модельный ряд Renault участвует в этой программе. Ее эффективность будет зависеть от бюджета, который будет выделен для этой поддержки.

- Не так давно ваша компания начала активно развивать программу продаж автомобилей с пробегом, в том числе через дилеров. Каких результатов вы добились в прошлом году и что планируете на 2020 год?

- Я думаю, что это очень перспективное направление. Мы начали развивать его четыре года назад, и сегодня уже есть первые достижения: продажи сертифицированных автомобилей с пробегом выросли в 30 раз с 2016 года. Это самым благоприятным образом отразилось не только на прибыли дилера, которая за прошедшие четыре года выросла в 2 раза, но и на наших клиентах, которые получили новую высококачественную услугу и сервис. Потенциал здесь огромный, поскольку средний возраст автомобиля на рынке довольно большой, и замена автомобильного парка происходит постоянно. Причем этот бизнес выгоден и для производителей, и для наших дилеров, и для наших клиентов.

- Какова доля покупателей, приобретающих у вас автомобили в трейд-ин?

- Этот показатель зависит от программ государственной поддержки и различных коммерческих акций. Доля таких покупателей в общем объеме продаж колеблется и может доходить в зависимости от модели до 65%.

- В 2019 году примерно каждый второй автомобиль продавался в кредит. Какие кредитные продукты предлагает ваша компания для новых автомобилей и для автомобилей с пробегом?

- У нас есть широкий набор банковских продуктов – от разных типов кредитов по собственной программе автокредитования Renault Finance до продукта, который связан с государственными программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Мы продолжаем работать с РН-Банком, который является нашим партнером, чтобы и дальше развивать эти кредитные предложения. Замечу, что кредитование – это один из рычагов, чтобы поддержать продажи на рынке, который не растет.

- В прошедшем году компания Hyundai начала предлагать свои автомобили по подписке. Есть ли у вас аналогичная программа?

- Мы разрабатываем аналогичные программы совместно с нашим банком. Среди них – кредитная программа «Поехали!», которую совместно с Renault предлагает РН Банк. Эта программа позволяет на три года получить в пользование, например, Arkana с ежемесячным платежом от 6900 рублей. А уже по окончании срока клиент сам решает – взять взамен новый автомобиль, либо оставить текущий автомобиль себе, выкупив его или продлив кредит. Да, это не подписка и не аренда. Но по факту смысл тот же: есть автомобиль в пользовании на определенный срок, в течение которого осуществляются регулярные фиксированные платежи.

Кроме того, наши автомобили широко используются в различных сервисах каршеринга, а это, замечу, очень похожие с подпиской схемы пользования автомобилем.

- Вы считаете, что каршеринг будет развиваться и дальше? Сегодня этот сервис активно используется в Москве и Санкт-Петербурге, но в регионах его развитие пока продвигается очень медленно.

- Я считаю, что у каршеринга еще есть потенциал не только в Москве, но и в других крупных городах.

- Как вы считаете, каршеринг влияет на продажи отрицательно?

- Нет, я так не думаю. Во-первых, потому что потенциал российского рынка огромный. И хотя сейчас рост рынка прекратился из-за низкой покупательской способности и макроэкономических показателей, но в целом это все еще очень перспективный рынок. Средний возраст автомобиля здесь очень высокий, средний показатель количества машин на 1000 человек, напротив, очень низкий, особенно если сравнивать его с таким же показателем в Европе. Поэтому обновление парка будет происходить и дальше. Сейчас мы наблюдаем отложенный спрос, но рано или поздно он реализуется. Вопрос: когда? Думаю, что каршеринг – это просто отдельный сегмент рынка, который не слишком влияет на сам рынок.

- Продолжая тему потенциала российского рынка: вы считаете, что сейчас он находится на нижней точке? Способен ли рынок в долгосрочной перспективе выйти на уровень 3 – 3,5 млн автомобилей в год?

- Сегодня средний возраст автомобиля составляет 13 лет, и он растет. В определенный момент этот парк должен будет обновиться. Вряд ли это произойдет через 3 – 4 года, думаю, что рост рынка будет происходить постепенно.

- А как вы относитесь к идее о том, что сейчас люди хотят не владеть автомобилями, а лишь пользоваться ими? Не повлияет ли этот тренд на покупательский спрос в будущем?

- Не думаю. Мне кажется, что спрос есть и будет. То, что сейчас рынок остановился на довольно низком уровне – это временное явление. У меня нет сомнений в том, что рано или поздно произойдет рост автомобильного рынка в России.

Видеоверсию интервью с Яном Птачеком смотрите на канале «Автостат-ТВ»