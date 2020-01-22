Валерий Тараканов, директор по маркетингу компании «КИА Моторс Россия и СНГ» («Автостат»)

Корейский бренд KIA сохраняет лидерство среди иностранных марок на российском рынке уже шестой год подряд. Однако в планах марки на 2020 год значится не только удержание доли рынка, но и рекордное обновление модельного ряда, развитие направления автомобилей с пробегом и повышение лояльности своих клиентов. За счет чего компания намерена достичь этих целей? Об этом в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал директор по маркетингу компании «КИА Моторс Россия и СНГ» Валерий Тараканов.

- Как обычно, KIA успешна на российском рынке. За счет чего удалось достичь таких показателей в 2019 году?

- Несмотря на то, что рынок в 2019-м был достаточно сложным, нам удалось достичь своей цели – реализовать порядка 226 тыс. автомобилей, что сопоставимо с уровнем продаж в 2018 году. Для нас – это очень хороший результат, который позволяет нам оставаться лидерами среди иностранных брендов шестой год подряд. На мой взгляд, это результат правильно выбранной стратегии, которую мы определили в 2014 году. Как вы помните, тогда началось падение рынка, и компания KIA решила, что это – шанс для роста не только доли рынка, но и объемов продаж.

Ставку мы делали на постоянное обновление модельного ряда, который, замечу, сегодня самый широкий среди всех автопроизводителей. Мы работаем почти во всех сегментах рынка, за исключением легких коммерческих автомобилей, и ежегодно выводим на рынок 5 – 6 новых или обновленных моделей.

Мы также сделали ставку на сильную дилерскую сеть, которая развивается и прирастает новыми центрами. Их число сегодня достигло 197, а бренд KIA представлен почти в 100 городах России.

Третьим слагаемым успеха стал акцент на различные финансовые продукты. Мы сотрудничаем с тремя крупнейшими банками России, с ведущими страховыми и лизинговыми компаниями, делая покупку автомобилей KIA как можно более доступной для наших клиентов.

Отдельно хотел бы отметить наш подход к ценовой политике. Мы никогда не были лидерами в повышении цен, а четко следовали за рынком, стараясь не превышать средний уровень.

- Каким вы видите 2020 год? Какие ключевые точки роста определяете для вашей компании?

- Прогнозируя 2020 год, мы исходим из того, что рынок может колебаться в пределах от 0 до минус 5%, что совпадает с консенсус-прогнозом от АЕВ. Именно в этой «вилке» мы и формировали наш бизнес-план на этот год. Безусловно, на рынок будут влиять как макроэкономические показатели, так и государственные программы стимулирования спроса. Одна из таких программ уже начала работать с 1 января, но, к сожалению, общий фонд этой программы явно недостаточен, чтобы удержать спрос в течение всего 2020 года. Скорее всего, эта небольшая сумма будет исчерпана уже в первом квартале.

Что касается точек роста, то в нынешнем году это будут, скорее, точки сохранения стабильности. Тем не менее, у нас запланировано очередное, рекордное обновление модельной линейки – на рынке появится 8 новых и обновленных моделей. Кроме того, мы продолжим разрабатывать новые интересные финансовые продукты и поддерживать дилеров. Замечу, что даже в этой непростой ситуации подавляющее большинство дилеров KIA работают с прибылью, в том числе и благодаря нашим инициативам.

- Сегодня автомобили с пробегом – важная часть рынка. Как в вашей компании намерены развивать это направление? И какую долю сегодня занимают продажи по трейд-ин?

- Покупателей, которые приобретают автомобиль впервые, с каждым годом становится все меньше. Поэтому очень важно привлекать людей, которые обменивают имеющийся автомобиль на новый. Тот факт, что увеличился срок эксплуатации автомобиля, обедняет в целом рынок подержанных авто. Вместе с тем, растет число людей, которые предпочитают обменивать машину через официальных дилеров. Это очень важная для нас тенденция, поскольку делает сделку более безопасной и поддерживает дилерский бизнес. Совместно с дилерами мы разработали много программ, стимулирующих такие сделки.

У нас есть собственная программа продажи сертифицированных автомобилей с пробегом – «KIA уверен». Ее поддерживают уже около 60% наших дилеров, и количество сделок по этой программе постоянно растет.

- Как вы оцениваете лояльность ваших покупателей? Сколько людей пересаживается с одной модели KIA на другую?

- Такую статистику мы получаем от дилеров, и она довольно сильно разнится. Мы не вполне удовлетворены этим уровнем, и будем делать все возможное, чтобы он вырос в 2020 году.

Видеоверсию интервью с Валерием Таракановым смотрите на канале «Автостат-ТВ»