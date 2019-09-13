Ян Прохазка, руководитель бренда Skoda в России («Автостат»)

На автосалоне во Франкфурте-на-Майне марка Skoda представила новые модели – Kamiq и Scala в специальной версии Monte Carlo. Однако эти автомобили предназначены исключительно для европейского рынка, а чего же ожидать российским покупателям? Когда в России появится новый городской SUV Karoq? На эти и другие вопросы в интервью партнеру аналитического агентства «АВТОСТАТ» Игорю Моржаретто ответил руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка.

- Автомобильный рынок России в последнее время падает, а продажи Skoda при этом растут. За счет чего удается сохранить положительную динамику на падающем рынке?

- 2019 год для марки в России – это год Kodiaq. Высокий спрос на наш внедорожник помогает нам сохранять продажи на уровне и сопротивляться негативным трендам рынка. Во многом это заслуга наших надежных партнеров по всей стране - благодаря их профессионализму и опыту объемы реализации марки идут со знаком «плюс».

Я убежден, что наши клиенты – это поклонники марки Skoda. Эти люди рационально подходят к выбору автомобиля и точно знают, почему выбирают именно Skoda.

- Сейчас есть несколько государственных программ поддержки рынка, таких как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», но только одна модель из вашей продуктовой линейки (Rapid) подпадает под действие этих программ. В чем вы видите необходимые меры государственной поддержки рынка?

- На мой взгляд, любая поддержка со стороны государства – это вмешательство в естественный ход развития рынка. Она необходима только в ситуации, когда рынок сильно падает, с него уходят автопроизводители и есть большое количество людей, которые хотят купить автомобиль, но не могут себе этого позволить. В остальном господдержка не должна менять структуру рынка, иначе после такого вмешательства возникает изоляция, а это нехорошо.

С моей точки зрения, подошли бы меры, которые направлены на поддержание покупательной способности клиентов, или же те, которые ведут к увеличению общего объема продаж. Все узконаправленные акции в долгосрочной перспективе больше вредят, нежели помогают развитию авторынка.

- Сегодня в модельном ряду марки в России представлено 4 модели. В ближайшее время компания будет выводить на рынок Karoq. Вы можете назвать конкретные сроки выхода этой модели?

- Действительно, этой зимой мы выведем на рынок наш городской SUV Karoq. Отмечу, что производство модели будет налажено в России.

- А что по поводу Kamiq?

- Kamiq – это модель, разработанная специально для Европы. Она имеет несколько особенностей, которые не позволяют начать ее продажи в России. Во-первых, у Kamiq есть только передний привод, а Россия – это одна из тех стран, где больше ценится полный привод. Во-вторых, двигатель, которым оснащается этот автомобиль – европейский. По этим причинам вывод Kamiq на российский рынок на данный момент нам кажется неоправданным.

- А что по другим европейским моделям? Есть ли возможность возвращения в Россию модели Fabia или появления Scala?

- В случае со Scala ситуация аналогична ситуации с Kamiq. А что касается Fabia, то, действительно, это модель, которой нам не хватает. Но тут встает вопрос локализации производства и экономической оправданности.

- Будут ли на российском рынке появляться модели с дизельным двигателем? Пока такой мотор есть только у Kodiaq.

- Дизели больше актуальны для внедорожников, поэтому мы видим определенную логику в наличии этого двигателя у Kodiaq в России.

- Какие прогнозы по рынку в целом вы можете дать на этот и следующий год?

- Могу предположить, что рынок достигнет прошлогодних объемов. По европейским понятиям это хорошо, это стабильность. Однако, это не те объемы, которые могли бы быть с учетом покупательной способности в России. Если сравнивать этот рынок с прошлогодним, то он стал более «дорогим», то есть с большей долей кроссоверов и премиальных моделей. В следующем году, я думаю, ситуация сохранится – объемы будут те же, а цена рынка немного вырастет.

- С учетом этого, как будут вести себя продажи Skoda?

- Как я уже сказал, мы выводим на рынок новые модели, что должно привлечь новых покупателей.

- Уже 27 лет компания Skoda является партнером чемпионатов мира по хоккею. Почему выбрали именно это направление в спорте?

- Это был очевидный выбор для нас, поскольку хоккей – очень популярная игра, которую любит множество людей. Это командный вид спорта, я бы даже сказал – умный. Люди приходят на стадион семьями, поэтому здесь всегда хорошая атмосфера. В этом и заключается связь хоккея с нашим брендом. Мы очень гордимся тем, что уже много лет поддерживаем и развиваем хоккей в Европе и во всем мире.

- Как вы относитесь к тому, чтобы поддержать какую-нибудь команду из России или Континентальной хоккейной лиги?

- Марка сотрудничает с Федерацией хоккея России, и таким образом поддерживает всю российскую сборную по хоккею. А с 2012 года мы организовываем собственный юношеский хоккейный турнир «Кубок Skoda», целью которого является продвижение молодежного спорта, сохранение хоккейных традиций и воспитание нового поколения атлетов.