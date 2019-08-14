Оксана Токарева и Анатолий Калицев, Renault Россия («Автостат» и «Радио Автодор»)

В начале июля в России стартовали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana. Автомобили доступны во всех дилерских центрах, так же, как и услуга их заказа в онлайн-шоуруме Renault. Обо всем этом и о дальнейших планах компании в эфире «Радио Страна» рассказали директор по связям с общественностью Renault Россия Оксана Токарева и главный эксперт по продукту компании Анатолий Калицев.

- Состоялась большая премьера года. Причем можно считать ее премьерой даже не сезона, а года. Это Renault Arkana. Например, в одном из салонов Renault наблюдалась прямо очередь из людей, которые просто хотят «посидеть за рулем» новинки. Как прошел старт продаж? Как оцениваете первые недели, когда машина уже на рынке?

Оксана Токарева:

- На самом деле, то, что происходит сейчас – это для нас начало большого праздника, который завершил собой серьезную подготовку по выводу этой модели. Прежде всего, это не просто очередная модель Renault в России. Это еще и первая модель, в разработке которой буквально на каждом ее этапе участвовали российские инженеры, от момента первых эскизов до собственно дальнейшей технической разработки, технического наполнения, до деталей двигателя и т.д. То есть, все детали продумывались здесь.

Понятно, что какие-то вещи были позаимствованы либо специально созданы нашими коллегами за границей, в центральном офисе и даже на других заводах компании в мире. Но все это было воплощением идей российского офиса. И это особенно отрадно, потому что это глобальная модель для Renault. Модель здесь родилась, и для нас поэтому это особенная история любви. Для каждого, кто принимал участие в ее появлении, от разработчиков до пиарщиков. То есть, та очередь в салоне, которую вы видели вчера – она создана нашими руками.

Мы показали модель еще 23 мая журналистам и объявили старт предзаказов. Самое потрясающее, что буквально за первые 3 часа, еще «не потрогав» автомобиль, его уже предзаказали 100 человек. 5 июля начался старт продаж, одновременно с которым мы объявили возможность заказать автомобиль на дом. И у нас сразу появились люди из этой первой сотни, которые сделали стопроцентную предоплату, не видя и не тестируя машину, а только читая про нее в Интернете. Первая доставка Renault Arkana на дом была осуществлена уже 8 июля.

Анатолий Калицев:

- Запуск действительно прошел успешно. Ажиотаж вокруг Arkana наблюдается по всем городам России. Сегодня у каждого нашего дилера есть и автомобили для продажи и тестовые. Тестовые машины пользуются особым успехом, потому что один из главных козырей нашей новинки – новый силовой агрегат. Это новое поколение турбо-мотора и коробка-вариатор (CVT) X-tronic, который замечательно работает с полным приводом. Все это очень убедительно выглядит именно на тест-драйве, поэтому я всех приглашаю его пройти. Тем более, что, как Оксана сейчас напомнила, у нас теперь есть и «тест-драйв на дом».

Кстати, что касается онлайн-услуг – произошло вообще выдающееся событие для всего автопрома в России. Такого раньше не делал никто: мы объявили не только онлайн-продажи автомобиля, но целый комплекс услуг в режиме «онлайн» – оформление кредита, полную оплату, доставку на дом и т.д. То есть, сегодня можно из дома не выходить, новое авто «само к вам приедет».

Чтобы поддержать запуск продаж, мы запустили автопробег Renault Arkana по нескольким городам России. Караван машин ездит по городам России, в них устраиваются тест-драйвы с привлечением местных дилеров. Этот формат позволяет поучаствовать в проекте местным дилерам, а также способствует привлечению в наши дилерские центры новых людей, повышает интерес к новому продукту и дает возможность познакомиться с ним поближе.

- Пока продаются только автомобили с новым силовым агрегатом?

А.К.: - Продаются все версии, и выпускаются тоже все. У нас гамма двигателей начинается с «атмосферника» 1,6 л (114 л.с.). Он известен, т.к. используется практически во всех наших моделях. Он сочетается с «механикой» и передним приводом либо с «механикой» и полным приводом. Или с CVT и передним приводом. Второй мотор на вершине гаммы – турбодвигатель TCe 150. Его мощность 150 л.с. (крутящий момент – 250 Нм), т.е. это практически дизельная тяга. Он сочетается только с CVT X-Tronic, с передним приводом и полным приводом.

На данный момент уже заказано несколько тысяч автомобилей. Они постепенно производятся и едут к дилерам. Судя по заказам, самое популярное сочетание двигателя и трансмиссии – это как раз новый двигатель TCe 150 и CVT X-Tronic нового поколения с полным приводом.

- То есть, берут максимальную комплектацию?

А.К.: - Это максимально возможный вариант, что еще раз доказывает, что этот двигатель нам подходит. После первого же тест-драйва клиенты горят желанием заказать именно турбомотор.

- Тем не менее, 1,6 л (114 л.с.) в линейке тоже есть?

А.К.: - Да, он тоже есть. Все открыто к заказу, все производится и продается.

- Пожалуй, самое яркое впечатление от Arkana после внешности – это невероятно легкий ход. Машина легко и непринужденно берет разгон, легко обгоняет…

А.К.: - Это и было целью – в дополнение к стремительному силуэту создать автомобиль с ощущением легкости и динамичности. Причем, если вы заметили, турбодвигатель не нужно, что называется, «крутить в звон», чтобы получить ускорение. Это тоже добавляет ощущения легкости, когда на тахометре 2500 – 3000 оборотов, но ускорение приятное.

- Иногда подобные по форме машины называют «кросс-купе». Вы говорили, что Arkana сделана в большей степени по результатам опросов потребителей. Неужели они прямо так и говорили – «хотим купе»?

А.К.: - Да, это было одним из первых исследований нашей компании, с привлечением большого количества клиентов в разных городах России. Мы показывали им профиль машины, очень схематичный, но в результате вырисовывалась линия крыши. Были силуэты квадратные, очень утилитарные, были классические – седанов, хэтчбеков, универсалов. Форм-фактор показывался любой.

Если по результатам этого исследования условно провести некую поясную линию автомобиля, то нижняя часть сразу стала понятной: люди ждут что-то кроссоверное, с дорожным просветом, довольно большими колесами и довольно большой колесной базой. А вот верхнюю часть все видели по-разному. Наш выбор пал на этот купеобразный силуэт, т.к. он оказался самым привлекательным для клиентов и получил «приз зрительских симпатий». В итоге автомобиль получился именно таким.

- Понятно, что в среде кроссоверов это не очень распространено, но нет ли идеи со временем расширить гамму кузовов для Arkana? Например, создать на ее основе универсал?

А.К.: - Как-то за ужином я предложил нашему дизайнеру Энтони Грейду набросать на салфетке, как это может выглядеть. Но он поморщился и сказал: «Нет, будет некрасиво. Пусть Arkana останется красивым автомобилем». Это не означает, что у нас не будет других форм кузовов, просто это будет происходить не на основе Arkana, это будут другие кроссоверы. У нас еще много планов по поводу других моделей.

- Представляя концепцию такого автомобиля как Logan, представители компании говорили –«современный, надежный, доступный». То есть, было сказано несколько ключевых слов. При том, что на тот момент сложно было представить автомобиль, который бы объединял все три эти качества. Современные автомобили были, но не было доступных и наоборот. У Arkana одна из таких ключевых характеристик – «красота»?

А.К.: - Конечно. Вообще, на мой взгляд, автомобиль любого сегмента делает успешным некая цельность – восприятия, дизайна, оснащения и технических характеристик. Если эта цельность присутствует – автомобиль будет успешным. Возьмем для примера тот же Renault Logan. В чем была главная идея того проекта? Сделать новый автомобиль за 5 тысяч евро. Это был глобальный инновационный проект.

Как бы ни был прост сам автомобиль – проект был действительно уникальный в индустриальном плане. Потому что с задачей миллионных тиражей по всему миру делался автомобиль, которого до этого не существовало. Никто не задавался целью создать нарочито доступный автомобиль и очень массовый, при этом большой и современный во всех смыслах. Дизайн соответствовал этой доступности, оснащение соответствовало этой доступности – все соответствовало. То есть, все многочисленные элементы пазла складывались.

В истории с Renault Arkana – фокус совершенно другой. Автомобиль должен был быть привлекателен со всех сторон. Должен быть привлекателен дизайн – и взяли LED-оптику светодиодную, появилось прекрасное оснащение (аудиосистема Bose, встроенная Яндекс-навигация, большой экран, 4 камеры кругового обзора, кожаный салон и пр.). С точки зрения внутреннего обеспечения – у машины появился турбодвигатель, задача которого делать автомобиль привлекательным на ходу.

Цена опять-таки должна была быть привлекательной на фоне традиционного сегмента С. Потому что, если бы мы сделали традиционный автомобиль сегмента С с традиционной ценой автомобиля этого сегмента – мы бы сейчас оказались вкоманде падающих по продажам товарищей. Потому что стандартный сегмент С практически в 4 – 5 раз упал.

- У вас бы цена начиналась там, где она сейчас заканчивается…

А.К.: - Да, это был бы строго моноприводный автомобиль – какой-нибудь обычный седан с бедными начальными комплектациями и очень дорогими верхними по цене сегмента D. Но рецепт чуда – сделать автомобиль не по существующим канонам (которые, как мы видим, в сегменте С эти сейчас ведут к падению продаж). Мы просто пошли другим путем – изобрели каноны сегмента С, глубоко изучив потребности клиентов. Поэтому автомобиль получился кроссоверным, полноприводным, красивым и хорошо оснащенным. А за счет того, что мы производим его локально – он получился еще и доступным.

- Пока старт прошел только в России. Но, наверное, если ограничиться Россией, этой «доступности» все же надолго не хватит. Все-таки это будет автомобиль, который пойдет по всему миру? У нас в стране – это только начало?

О.Т.: - В текущий момент мы говорим, что Arkana сделана для России и с учетом потребностей российских клиентов. Безусловно, страны СНГ в своих дилерских центрах тоже скоро будут продавать эту модель. Вопрос ее экспорта или производства в других странах мира пока находится на стадии детального обсуждения. Автомобиль только родился – пока смотрим, как на него реагируют российские клиенты.

Также в феврале этого года на салоне в Южной Корее были представлены, скажем так, модификации Arkana под брендом Samsung – XM3. Эта машина будет производиться в скором будущем, примерно в начале 2020 года, и продаваться в Южной Корее, а возможно, еще на каких-то азиатских рынках. Пока это то, о чем мы можем говорить с уверенностью.

Но, безусловно, мы помним истории успеха других моделей – как это было в свое время у Renault Duster, который шел под брендом Dacia исключительно для Восточной Европы, а дальше под этим брендом пошел по всему миру. Конечно, каждый автомобиль имеет свою судьбу успеха и свою судьбу экспорта. Arkana только родилась, делает первые шаги, но скоро будет двигаться дальше.

А.К.: - Здесь просто можно сказать, что если нет союзников, то автомобиль не может быть рентабельным. У нас же, естественно, еще на стадии проекта закладывались и другие рынки, и экспорт, и производство в других странах, и производство, как в Корее – с другими элементами платформы. Конечно, автомобиль должен соответствовать своему рынку. В Корее, например, не будет полноприводных версий. Это для россиян ключевая вещь, а для Кореи не столь нужная.

В общем и целом, я хочу сказать, что проект Arkana – действительно глобальный. Автомобиль «только для России» вряд ли может осилить какой-то автомобильный концерн. Поэтому на самом раннем этапе у нас были союзники, и сейчас такие автомобили будут появляться на других рынках. Мы будем их экспортировать или они будут производиться в тех странах, где будут продаваться.

- Название «Arkana» останется?

А.К.: - Не всегда и не везде. Например, у Samsung в Южной Корее, как уже сказала Оксана, это будет XM3. У нас в компании Renault есть целая дирекция по неймингу, и есть отдел по придумыванию названий. Это действительно огромный труд. Чтобы название автомобиля было удачным, оно должно быть благозвучно, никем не занято, состоять из определенного количества букв. Потом идет тщательная проверка на патентную чистоту, на торговые марки и т.д. Соответственно в итоге появляется шорт-лист названий. Не могу сказать, какие еще имена мы отсеяли, готовясь к запуску Arkana, потому что, может быть, они еще пригодятся нам для других моделей.

- Arkana имеет местом производства Москву. В нашей стране это так и останется?

О.Т.: - Да.

- Недавно на этом предприятии у вас прошло такое громкое событие… Скажите пару слов о тех, кто дал старт серийному производству Arkana. Не каждый день такие гости бывают…

О.Т.: - Недавно нас посетили мэр Москвы Сергей Cобянин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Их визит был приурочен к выводу производства Renault Arkana на проектную мощность. Безусловно, для нас это было величайшей честью и знаковым событием. В этом же событии принял участие наш новый глобальный СЕО – Генеральный директор Groupe Renault Тьерри Боллоре. Приезд таких высоких гостей и все, что происходило во время этого визита, безусловно говорит о том, насколько Arkana важна как для рынка, так и для Renault, для Москвы, для России в целом.

- Как сказал господин Боллоре, Россия для Renault в глобальном плане – это «рынок номер два». А правда, что наш министр промышленности и торговли Денис Мантуров прибыл на Aurus?

О.Т.: - Да, на Aurus Senat. Он показывал машину господину Боллоре, и наш руководитель с удовольствием и большим интересом изучал автомобиль.

А.К.: - Это на самом деле нормально, потому что все, кто работает в автомобильном бизнесе, всегда интересуются другими автомобилями – не важно, конкуренты это или не конкуренты. Новый автомобиль – это новый увлекательный объект для изучения, скажем так.

- Есть практика, когда новинка не только широко распространяется на рынке, но и становится автомобилем корпоративного транспорта в штаб-квартирах бренда. Arkana сейчас – это ваш корпоративный автомобиль? Я имею в виду и Groupe Renault в России и во Франции.

О.Т.: - Пока нет. И здесь мы, прежде всего, говорим о России. Пока – приоритет клиентам, хотя завод действительно вышел на проектную мощность по производству этой модели. Что касается сотрудников Renault в России, то, конечно же, рано или поздно Arkana станет корпоративным автомобилем. Думаю, это случится уже в ближайшее время. А пока мы организовываем для сотрудников внутренние мероприятия – такие, как тест-драйвы, знакомство с автомобилем. В сентябре у нас будет чествование всех команд, которые работали над проектом.

- Нынешняя Arkana – результат большого труда. А можно вспомнить, когда она начиналась как проект?

А.К.: - Начиналось все в 2012 году. Но тогда это еще не было проектированием автомобиля. В 2012 году появилась просто идея. Первый слайд, как я это называю. Нарисован «первый слайд» запроса. Рисовали вместе с коллегами из Product Planning. Мы рисовали первый эскиз запроса: нам нужен примерно такой автомобиль вот с таким профилем, который мы хотим продавать примерно по такой цене и вот с такими предполагаемыми конкурентами… После этого слайда пошла дальнейшая проработка. А собственно проектирование модели началось примерно четыре года назад.

- Давайте поговорим о новом моторе. В нем 150 л.с., объем – 1,33 литра. То есть, это высокофорсированный мотор с большой удельной мощностью. Не страшно ли, спрашивают слушатели. Как долго может служить такой силовой агрегат? Какая на него гарантия?

А.К.: - На самом деле турбодвигатель – это уже норма. Это уже не считается чем-то из ряда вон выходящим. Удельная мощность, я бы тоже не сказал, что какая-то запредельная. Тем более, что это наша совместная разработка с концерном Daimler. И такой же двигатель устанавливается на Mercedes-Benz B-Class в Европе, только там его мощность 163 л.с. В России мы сделали его мощность 150 л.с. – чтобы попасть в определенную налоговую категорию.

Двигатель на самом деле очень надежный. Он показывал хорошие результаты во время испытаний: такие силовые агрегаты у наc ходили по 300 тыс. км без всяких ремонтов и на стендах, и в разных странах, и по жаре, и по морозу, и по пыли. Плюс 1000 часов стендовых испытаний, которые моделируют реальный пробег.

В чем основная фишка нового мотора? На стенках его цилиндров есть плазменное напыление мельчайших частиц стали, которое обеспечивает непревзойденную твердость и прекрасные теплопроводящие свойства. Это дает радикальное снижение износа (на порядок). Параллельно с новым двигателем мы тестировали 2-литровый обычный «атмосферник». У обычного после нескольких сот тысяч км износ был от 30 до 60 мкрн, а у этого – всего 2 – 3 мкрн напыления. В общем, это действительно инновационный двигатель, прошедший все испытания. И мы гордимся тем, что у нас есть такой современный, экономичный и экологичный новый мотор.

- Почему не «дизель»?

А.К.: - Давайте посмотрим, много ли в России продается дизельных автомобилей в сегменте С? Немного. В этом сегменте у других производителей были попытки вывести «дизель», но продажи не пошли. На российском рынке «дизели» популярны только на внедорожниках.

Но давайте посмотрим, почему люди любят «дизель»? Он дает хорошую тягу и возможность редко заезжать на заправку. Наш новый турбодвигатель дает такую же тягу, как «дизель» и практически такой же расход топлива – 7 литров на 100 км в смешанном цикле. Это очень хороший показатель. Тем не менее, скажу, что, если завтра большое количество пользователей захочет «дизель» – мы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса.

- У вас еще одна новая технология на Arkana – Яндекс.Авто. Ваш смартфон со своими штуками Яндекса транслирует изображение на монитор внутри автомобиля. Главная фишка – едешь, допустим, по Питеру и видишь все пробки в реальном режиме.

А.К.: - Да, действительно. Это первый опыт применения данной технологии – репликация экрана. Именно для того, чтобы водителю не нужно было применять вторую сим-карту, чтобы у него не было такого: «ах, у меня нет нужного количества денег на счете», «ах, не тот оператор», «ой, пропал интернет!» и т.д. Мы хотели помочь водителю всего этого избежать. Плюс этой технологии – что вся статистика ранее накопленных важных для водителя мест, считанная с телефона – отражается в автомобиле.

В Arkana сейчас может быть одновременно до 4-х видов навигации. Это Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто и в виде опции, которую дополнительно можно приобрести – оффлайновая навигация. При таком разнообразии автомобиль стыкуется практически с любым устройством. Причем, хочу уточнить, по поводу Яндекс.Авто – мы даем эту опцию не вместо чего-то, это бесплатная дополнительная репликация в автомобиле.

- Какую гарантию и межсервисный интервал имеет Arkana?

А.К.: - Стандартную для всех Renault, т.е. 3 года или 100 тысяч километров. При этом есть возможность купить гарантию расширенную. Межсервисный интервал – 15 тыс. км, от замены до замены масла. Цены на обслуживание примерно такие же, как на обслуживание атмосферных двигателей. Ну, может быть, немного дороже – потому что сам двигатель сложнее. Зато теперь нет необходимости менять ремни ГРМ, потому что на Arkana стоит цепь нового поколения. Она необслуживаемая – на весь срок службы двигателя и автомобиля.

О.Т.: - При заказе Renault Arkana в онлайн-шоуруме клиент получает 5-летнюю, расширенную, гарантию на двигатель и трансмиссию.

- Цена вашей новинки – примерно от 1 до 1,5 млн рублей. Следующий за нею в модельной линейке – это уже Koleos, но цены на него уже от 1 млн 700 тыс. рублей. Закономерный вопрос: планирует ли компания еще какой-то автомобиль в образовавшейся свободной ценовой нише?

А.К.: - Очень правильный вопрос, но ответить на него мы пока не можем, кроме фразы: «Следите за новостями и рекламой». Конечно, мы хотим покрыть все ценовые сегменты. Но на данном этапе наше главное направление удара – это Arkana. Дальше у нас будут появляться как обновления существующих моделей, так и новые автомобили – в тех сегментах, в которых нас раньше не было. На самом деле мы ведем работу сразу над несколькими новыми моделями. С Arkana у нас на данный момент закрыт сегмент С, но есть и другие идеи.

- То есть, мы говорим не только о том, что у Arkana появятся какие-то новые опции, а вероятно будет и дополнение модельного ряда?

А.К.: - Именно. Три года назад мы говорили, что хотим сформировать линейку SUV.

- На сегодня у вас есть несколько комплектаций Arkana. И первая, стартовая, у вас называлась «Edition One»…

А.К.: - Она стартовая по хронологии, но она топовая, это автомобиль в максимальной версии, т.е. больше туда добавить совершенно нечего.

- Через полгода возможно купить такую же машину?

А.К.: - Можно будет купить комплектацию Style и добавить к ней несколько опций. Как вы знаете, комплектации – это то, что постоянно улучшается, изменяется, оптимизируется и т.д. Соответственно пока мы оставляем версию «Edition One» в доступности для заказа, а в дальнейшем комплектации будут меняться – с учетом того, что хотят клиенты. Пока вопрос открыт, и мы пока оставляем все версии.

- Понятно, что после такого автомобиля, как Arkana, необходимо выдохнуть, но тем не менее, чем еще порадуете?

О.Т.: - Порадуем безусловно. Новым Renault Duster. И обновленный Renault Kaptur тоже увидите. В наших планах также и грядущие обновления Renault Arkana.