Ларс Химмер, управляющий директор Volkswagen Group Rus («Автостат»)

В конце прошлого года управляющим директором компании Volkswagen Group Rus стал Ларс Химмер. Во время недавней пресс-конференции Ассоциации Европейского бизнеса он подвел итоги 2018 года, рассказал о том, каким видит будущее Группы Volkswagen на российском рынке, что такое эффект синергии и за счет чего бренд Audi сможет увеличить продажи.

- Расскажите о результатах работы в 2018 году? Удалось ли достичь тех планов, которые были поставлены, и если да, то за счет чего?

- Мы очень довольны результатами 2018 года и как Группа компаний, и как марка. Продажи Группы выросли на 20%, самой марки Volkswagen – на 18,5%. Таким образом, увеличилась и доля рынка – до 11,8% и 6,3% соответственно. Такой значительный рост произошел благодаря многим факторам – это и лояльность наших покупателей, и развитая дилерская сеть, и новые модели, которые мы обновили для России, и рост самого автомобильного рынка.

- Каковы планы марки Volkswagen на 2019 год и ваши прогнозы относительно рынка в России?

- Мы рады успеху нашей линейки SUV: микс SUV-моделей в продажах марки Volkswagen вырос на 20% - с 33000 автомобилей в 2017 году до 40000 штук в 2018 году, что подтверждает правильность глобальной стратегии развития модельного ряда SUV. Tiguan стал лидером сегмента по продажам, Teramont и Touareg отлично вышли на рынок, и в 2019-ом мы надеемся, прежде всего, продолжить этот успех.

Делать конкретные прогнозы – неблагодарное дело, особенно в середине января, когда прошло всего две недели, причем это были две самые неактивные недели в году. Тем не менее, мы согласны с прогнозами АЕБ, рассчитываем на более – менее стабильный рынок и надеемся на небольшой рост продаж в 2019 году. Мы думаем, что в этом году будет больше сложных моментов, чем в прошлом, но есть и положительные факторы – например, отложенный спрос, который мы также учитываем.

Мы всегда хотим улучшить свои результаты и всегда больше говорим о качестве, а не о количестве. Высокое качество – это доля рынка. Мы не можем повлиять на общий рынок, но мы можем улучшить себя и, таким образом, улучшить свое положение на рынке.

- Если посмотреть на Группу компаний Volkswagen, то в лидерах, безусловно, будет сам Volkswagen, за ним идет Skoda, а Audi, можно сказать, теряет рынок в России…

- Не соглашусь: по итогам продаж Audi в 4 квартале мы наблюдаем положительную динамику и, я думаю, что в дальнейшем у этой марки начнется рост. Особенно с учетом того, что от текущих низких результатов легче улучшать показатели в 2019 году.

- За счет чего вы надеетесь улучшить результаты у Audi?

- У Audi вышли новые модели, правда, некоторые из них с опозданием, но сейчас этот вопрос уже решен, и поставки идут в Россию без задержек. Более того, глобально в 2019 году у Audi появится новое интересное направление, и она станет первой маркой, официально предлагающей на рынке премиальные автомобили с электродвигателями. Это вряд ли добавит объемов продаж, но это улучшит имидж марки. Добавлю, что за последний год мы обновили дилерскую сеть Audi, к нам присоединилось несколько новых ДЦ, так что предпосылки для развития есть.

- Нет ли внутри группы компаний ситуации, когда одна марка замещает другую на рынке, и покупатель вместо Audi приобретает, например, Skoda или Volkswagen?

- Конечно, такое явление есть и у нас, но при выходе на рынок каждого нового продукта мы стараемся очень тщательно анализировать этот момент. Зато из плюсов я могу назвать эффект синергии, когда внутри Группы компаний успехи отдельно взятой марки явно выше, чем если бы она было самостоятельным брендом.

- На какие новые модели вы делаете ставку в 2019 году?

- Что касается марки Audi, то это новый Q8 и компактный электрический кроссовер е-tron.

- Можете сказать, у какой марки выше доля продаж в кредит?

- Это сильно зависит от программ господдержки, но пока самый высокий показатель таких продаж у марки Skoda.