Роман Скольский, PR-директор Nissan и Datsun в России («Автостат» и «Радио Автодор»)

В рамках совместного проекта аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «Радио Страна» продолжаем публикацию серии интервью с персонами автобизнеса. Очередное интервью проходило в эфире «Радио Страна» в передаче «Главная пара» 26 декабря – в этот день исполнилось 85 лет японскому бренду Nissan. В студию был приглашен PR-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский. Об истории создания брендов Nissan и Datsun, итогах 2018 года, предстоящих обновлениях линейки моделей в 2019 году, электромобилях в России – с гостем беседовали Антон Чуйкин и Игорь Моржаретто.

Антон Чуйкин: - 26 декабря 1933 года считается официальным днем рождения фирмы, хотя компания, пусть под другим именем, но была образована еще в 1911-ом году. В 1914-ом она выпустила свой первый автомобиль. Ну, а потом была некая интересная история с переходом прав выпуска автомобиля от одной компании к другой, был выпуск грузовых автомобилей (кстати, были достаточно известные под этой маркой пикапчики), выпуск в том числе коммунальной техники – для коммунального автотранспорта и для армии отчасти… Надо сказать, что случай уникальный: компания уже 85 лет называется Nissan, а большую часть своей истории выпускала все-таки «датсуны». И в общем-то все это было очень хорошо известно именно под названием Datsun, который, кстати, хорошо прославился на внешних рынках. Потому что, начиная с 50-ых годов, Nissan устроил самую настоящую экспансию. И, между прочим, долгое время, насколько я помню, (а так это сейчас или нет – Роман расскажет) занимал первое место по экспорту японских автомобилей. А как сейчас?

Роман Скольский: - Думаю, вряд ли сейчас позиция такая же высокая, но действительно Datsun экспортировал огромное количество машин, в том числе в США. И вот те самые пикапчики, о которых ты уже упомянул, отправлялись как раз туда, и в большом количестве…

Игорь Моржаретто: - Хочу сказать, что Nissan из японских компаний в России - «Номер 2» по количеству автомобилей в парке. Думаю, в основном за счет того, что в 90-ые годы и в начале двухтысячных сюда привезли огромное количество очень надежных праворульных автомобилей из Японии. Только Toyota могла обогнать его по количеству, Nissan в этом смысле был на втором месте твердо. Многие его автомобили, купленные 20 лет назад, по-прежнему бегают в России. Хозяева их любят и не собираются менять, даже если машины довольно старые. Ну очень оказались надежными.

Роман Скольский: - У маркетологов есть такой показатель – «узнаваемость бренда» или лояльность к бренду. По-английски это называется overall opinion. Этот показатель говорит о том, насколько человек, видя и слыша название бренда, ассоциирует себя с ним и вообще в принципе понимает, о чем речь. Так вот у Nissan, который, как правильно сказал Антон, пришел в Россию достаточно поздно, этот показатель «Номер 3» среди наших основных конкурентов на рынке. Одно это уже говорит о том, что россияне в принципе очень тепло и трепетно относятся к бренду и действительно покупают эти автомобили. Это очень здорово! На самом деле мы этим гордимся и пытаемся удержать эту планку, хотя, конечно, конкуренция зашкаливает.

Игорь Моржаретто: - Я помню навскидку, что очень высокий процент владельцев Nissan в качестве следующего автомобиля тоже выбирают Nissan…

Роман Скольский: - Лояльность к марке? Да.

Игорь Моржаретто: - У вас она одна из самых высоких среди всех марок автомобилей, присутствующих на российском рынке.

Антон Чуйкин: - Nissan всегда славился как производитель надежных беспроблемных автомобилей. Хочу напомнить, чтобы мы уже этого не забыли, что вообще-то Nissan – это еще и производитель электромобилей номер 1 в мире. Это Nissan Leaf. Но мы об этом чуть позже поговорим, когда уже подойдем к современности. Да и вообще на его счету достаточно много интересных технологических и технических достижений. Но давайте с исторической частью заканчивать. А закончим мы вопросом, который я адресую Роману Скольскому. Вот если бы делать памятник Nissan – в честь юбилея этакую памятную стелу – какой автомобиль ты бы поставил на пьедестал?

Роман Скольский: - Ты сегодня уже упомянул эту модель. Я думаю, что это Bluebird, который позднее переродился в Nissan GTR. Мне кажется, для любого мальчишки упоминание GTR – это уже некая ассоциация с брендом. Этот самый мальчишка сразу представляет себе отличный спорткар, когда ты говоришь о GTR. А если мы говорим про Datsun, то это модель 240Z, которая в Штатах называлась Fairlady – красивое двухместное купе, конкурент местных «мустангов», таких вот спорткаров для бедных…

Антон Чуйкин: - Доступных спорткаров, скажем так…

Роман Скольский: - Да, и тем не менее очень красивый спортивный автомобиль. Действительно, для меня – это символ Datsun.

Антон Чуйкин: - Красивая машина. Но давай скажем еще, что GTR сейчас тоже можно купить в России…

Роман Скольский: - Да, GTR продается, и неплохо. Я думаю, что мы дойдем до этого чуть позже, когда будем говорить о модельной линейке.

Антон Чуйкин: - Ну, давайте сейчас обратимся к вопросам. И в первом же блоке вопрос о Карлосе Гоне. Вот вдруг такая неприятность случилась, ни с того ни с сего… Какую-то официальную позицию компании мы можем представить?

Роман Скольский: - На самом деле, это муссируется в прессе уже достаточно давно и, я думаю, еще долго будет муссироваться. Как минимум, потому что Карлос Гон – знаковая фигура в автомобильном бизнесе. Это человек, который стал во главе альянса, о котором ты уже упоминал, и одного из самых жизнеспособных альянсов, которые подтвердили свою состоятельность. Что сейчас происходит? Действительно, по результатам внутреннего расследования советом директоров Карлос Гон был снят со своей позиции. Японские власти сейчас проводят свое расследование. Гон до сих пор находится в тюрьме, но это никоим образом не отражается на деятельности компании в России, и, я думаю, что не отразится.

Антон Чуйкин: - Самое время спросить, как у вас прошел 2018 год и что вы думаете про 2019-ый?

Роман Скольский: - Надо сказать, что 2018 год был непростым. Но, мне кажется, он для всех был непростым. С точки зрения наших продуктовых новостей – у нас наконец они появились, и это прекрасно! В ноябре обновился один из наших бестселлеров – Nissan Х-Trail.

Я думаю, мы подробнее еще поговорим об этом автомобиле – что изменилось. Но мы действительно очень долго ждали этот продукт, и вот 6 декабря он появился в дилерских центрах. Были небольшие обновления по Terrano и Juke, в рамках изменения модельного года. Мы продолжаем наращивать производство.

Напомню, у нас свой завод в Санкт-Петербурге, на котором мы, собственно, и производим наши автомобили. Более 95% машин, которые мы продаем в России, тут же и сделаны. Поэтому локальное производство, локализация компонентов – это основные темы, на которые Nissan ориентирован в России.

Так вот, в 2018 году мы увеличили производство, причем, достаточно прилично: на 27% сделали больше, чем годом ранее. Мы растем по отношению к своим показателям прошлого года. В принципе, у нас позитивные показатели – мы обновляем продуктовую линейку, производим, продаем.

Антон Чуйкин: - Давай по заводам пройдемся. В Санкт-Петербурге что собираем?

Роман Скольский: - Санкт-Петербург, как я уже говорил сегодня, это собственно завод, принадлежащий компании Nissan. Летом следующего года исполнится 10 лет с того момента, когда с конвейера этого завода сошел первый автомобиль нашего бренда. Там выпускается тот самый X-Trail (уже новый). Сейчас там производится еще текущее поколение Qashqai, которое обновится в ближайшее время, и Nissan Murano. То есть, там производятся три наших модели. Этот завод – один из самых современных в линейке производств Nissan в мире. Несколько раз он получал награду за самое высокое качество производства всех глобальных заводов Nissan в мире. Отличное современное производство, соответствующее самым высоким мировым стандартам.

Антон Чуйкин: - Насколько он загружен сегодня?

Роман Скольский: - Примерно наполовину. Мы как раз активно работаем над тем, чтобы его максимально загружать. И тут речь идет как о моделях непосредственно Nissan, так и о моделях альянса. Не буду открывать всех карт, но ведутся переговоры о том, чтобы коллег из альянса на наш завод привлекать.

Антон Чуйкин: - Вот зачем, оказывается, нужен альянс – загружать производство!

Роман Скольский: - Безусловно. Ни для кого не секрет, что в Москве на заводе компании-партнера по альянсу – Renault – производится одна из моделей Nissan – кроссовер Terrano.

Антон Чуйкин: - Вместе с Renault Duster…

Роман Скольский: - Естественно. Такая синергия – это абсолютно нормальная практика, позволяющая минимизировать расходы Это вот как раз синергия в рамках альянса.

Антон Чуйкин: - Я посчитал, что у вас было 4 производственных площадки в России. Сейчас их сколько? Есть еще производство в Тольятти и Ижевске?

Роман Скольский: - В Ижевске производились Sentra и Tiida, которые ушли с российского рынка. Производственные мощности в Тольятти остаются, по сути дела, только для Datsun. Там сейчас производятся обе модели бренда Datsun. Как известно, у нас уходит Almera, и, по сути, мы остаемся с кроссоверной линейкой. Это то, что было запланировано и о чем мы говорим уже несколько лет. Nissan в России концентрируется исключительно на кроссоверах и внедорожниках, и это абсолютно осознанная позиция.

Антон Чуйкин: - Ты опередил мой следующий вопрос. У вас была единственная переднеприводная модель – Almera. Это машина на той же «тележке», том же шасси, что и Logan. Предполагалось, что будет такая широкая гамма… А ты говоришь, что этот год для Almera – последний?

Роман Скольский: - По сути, мы уже объявили, что она уходит. Она уже не производится на АВТОВАЗе. Но сейчас еще можно эту машину купить, она есть на складах у дилеров. При том темпе продаж – а она достаточно востребована, даже несмотря на фактическое отсутствие рекламы по этой модели, эта машина всегда разлеталась как горячие пирожки, - думаю, что складов хватит, ну, может быть, до весны.

Антон Чуйкин: - Как горячие пирожки… Тогда не могу не спросить, почему же снимаете с производства?

Роман Скольский: - Ну, модель, как минимум, уже не нова. Мы презентовали ее в 2012-ом. И тогда уже это была модель, которая была переработана для России… У нас вообще такой подход – мы не просто берем модель с какого-то другого рынка и переносим на рынок локальный, а действительно проводим большую работу. Инженеры локального подразделения Nissan Technical Center Europe дорабатывают эти модели для России.

Так вот эта доработанная модель была основана на базе модели Sylphy, которой уже на то время было какое-то количество лет. В итоге Almera уже тогда была не нова. Поэтому мы решили убрать предложение из этого класса и заместить его полностью кроссоверами и внедорожниками. Благо, и в сегменте «В-кросс», и в сегменте «С-кросс» у нас есть отличные предложения

Антон Чуйкин: - Раздался плач таксистов по стране! Потому что Almera была одна из самых востребованных у них – надежная, большая…

Роман Скольский: - Не так давно я ехал на такси в своем родном городе. Таксист прибыл на Almera. У него на одометре было порядка 1 млн километров…

Антон Чуйкин: - Это более чем солидно. Идем дальше. По производству, вроде бы, мы все сказали. Пройдемся немного по новостям на 2019 год. Немножко грустную новость ты нам сообщил, что Almera говорит нам: «Прощай!». А кто нам скажет: «И снова здравствуйте!»?

Роман Скольский: - «И снова здравствуйте!» нам скажет Qashqai. Это произойдет буквально через несколько месяцев. Думаю, что ближе к весне. У нас есть два бестселлера – это X-Trail и Qashqai. Это два автомобиля, которые из года в год входят в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке. И это при том, что оба они значительно дороже некоторых других моделей, которые входят в этот ТОП-25 в сегменте B или C, среди седанов. При этом – у них стабильная популярность, и это на самом деле очень радует.

Теперь мы занимаемся обновлением Qashqai. Обновленная модель придет, так скажем, сильно доработанной для российского рынка. Я уже упоминал сегодня наш инженерно-технический центр Nissan Technical Center Europe.

Ровно такая же работа, какая была проведена по обновлению X-Trail, сейчас ведется и для модели Qashqai. Это и подвеска, и шумоизоляция, и многие системы безопасности. То есть, речь идет не только о внешних изменениях, хотя внешнее обновление заслужит отдельного внимания. Машина очень сильно преобразится и, мне кажется, будет выглядеть очень здорово.

Антон Чуйкин: - Чем еще порадуете в 2019 году потребителя, о чем можно рассказать?

Роман Скольский: - С точки зрения больших продуктовых новостей – это в основном X-Trail и Qashqai. Помимо этого будут специальные финансовые предложения, специальные программы для клиентов, программы по послепродажному обслуживанию, что немаловажно. Опять же, напомню, у нас запущены и активно развиваются онлайн-продажи.

Теперь, по сути, вы можете не просто посмотреть и выбрать автомобиль, сконфигурировать его в нужной вам комплектации и цвете, а действительно в несколько кликов выбрать конкретную машину по VIN-номеру на складе и, либо внести предоплату, либо оплатить ее полностью. То есть, вы можете физически купить автомобиль.

Тема онлайн-продаж у нас была запущена в 2018 году. И за этот год мы поняли, что у некоторых дилеров (а сейчас услуга запущена в 14 городах присутствия) доля таких продаж достигает уже 10% от общих, что в принципе достаточно весомая цифра.

Игорь Моржаретто: - Ничего себе, я и не думал, что это так продвинулось. А если чуть в сторону отойти и посмотреть на бизнес с точки зрения дилеров – куда вообще они развиваются, как меняются? Потому что ведь и клиент сейчас изменился. И видимо дилерам зарабатывать уже приходится не только на продажах новых машин, но больше на других каких-то вещах?

Роман Скольский: - Абсолютно верно. Времена, когда на рынке достаточно было продавать новые автомобили, давно ушли. Дилеры зарабатывают в основном на послепродажном обслуживании. И тут как раз им в помощь наши программы, которые создаются представительством компании Nissan в России.

Это специальные программы, позволяющие привлечь клиента после покупки автомобиля и оставить его у себя на протяжении нескольких лет. Так, например, клиент может купить у нас целую серию ТО на три года вперед – одним пакетом. И за этот пакет он заплатит намного дешевле, чем будет приезжать и платить каждый раз… Такие и подобного рода программы – у нас есть. А еще есть специальные предложения по аксессуарам, по шинам, к примеру.

Игорь Моржаретто: - Авто с пробегом…

Роман Скольский: - Да, и по авто с пробегом есть программа. Называется она «Одобрено Nissan». Машина с пробегом, к примеру, сдается в трейд-ин. Дилерский центр проводит ее полную диагностику, если необходимо – ремонт. А при продаже машины покупателю клиент получает дополнительную гарантию на автомобиль.

Антон Чуйкин: - У нас, кстати, есть вопрос про автомобили с пробегом. Насколько вы считаете своими машины на Дальнем Востоке, где порядка 98% «ниссанов» куплены неновыми и переходят из рук в руки?

Роман Скольский: - Ребята на Дальнем Востоке, которые ездят на таких автомобилях, в том числе и на подержанных электрических «лифах» – сами уже прекрасно научились ремонтировать их. Но, если серьезно, то дилерская сеть Nissan в России действительно обширна, от Калининграда до Владивостока. И в каждом регионе сегодня можно найти официального дилера и обратиться к нему при какой-то неисправности. Вам, естественно, помогут.

Вопрос будет это сделано по гарантии или нет – конечно, остается открытым, если у вас машина праворульная и привезенная из Японии. Но все, что продано в официальных центрах Nissan в России – безусловно, имеет гарантию, и мы ждем вас. Официальную гарантию имеют машины, проданные в официальных дилерских центрах на территории РФ.

Игорь Моржаретто: - Насколько дилерские усилия и программы для дилеров в России способствуют росту продаж? Если взвешивать… Вот новая модель, а вот какие-то лакомые предложения. Что является большим слагаемым успеха?

Роман Скольский: - Ты же сам только что говорил, что лояльность клиентов у Nissan – одна из самых высоких. И это действительно так. Весь спектр мер, которые призваны удержать клиентов в бренде – он на самом деле работает. Работают и какие-то интересные программы по послепродажному обслуживанию, и интересные финансовые предложения при покупке автомобиля. Этих мер огромное количество, и благодаря им люди действительно остаются в бренде. Это не может не радовать.

Игорь Моржаретто: - Тем не менее, весь рынок за 11 месяцев вырос на 13%, а вы прибавили 8%. Будете догонять? С помощью каких рецептов?

Роман Скольский: - Мы растем чуть ниже рынка, но все же растем! Не секрет ни для кого, что за последние пару-тройку лет линейка Nissan в России достаточно серьезно изменилась. Она уменьшилась. Ушли модели, игравшие в сегментах, которые, на наш взгляд, не очень актуальны сейчас. Это в первую очередь седаны и хэтчбеки в сегменте С, который был традиционно популярен в начале 2000-ых, но стал резко проседать после кризиса 2014 года.

Мы уже несколько лет говорим и, собственно, демонстрируем это на деле, что привержены нашей новой стратегии, которая связана с кроссоверами и внедорожниками. На наш взгляд, это самый актуальный сейчас сегмент автомобилей – допустим B-кросс, С-кросс, D-кросс. В этом направлении смотрит покупатель. И именно в этих сегментах у нас наиболее сильные предложения. Сегодня мы готовы предложить клиенту кроссовер либо внедорожник на любой вкус и кошелек.

Антон Чуйкин: - Тем более, что у вас здесь бестселлеры примерно такие же, как во всем мире. Qashqai, насколько я помню, многолетний лидер в сегменте в Европе, а X-Trail – в мире (вместе с моделью Rogue) …

Роман Скольский: - Едва ли не самый продаваемый внедорожник в мире…

Антон Чуйкин: - Да. Но при этом некие – назовем вещи своими именами – специально удешевленные модели у вас либо уходят (как Almera), либо не являются суперпродаваемыми (как Terrano). Дальнейшая ваша политика будет примерно такой же – сохранять свою нишу или продолжать экспансию, допустим в сегмент чуть пониже, а может и в самый дорогой?

Роман Скольский: - В общем и целом стратегия остается такой же. У нас есть два бестселлера – X-Trail и Qashqai. Мы будем усиливать наши позиции в сегменте B. Я не буду открывать все карты, но в среднесрочной перспективе будут интересные новинки для российского рынка. Мы сейчас уже «играем» с Murano в сегменте D-кросс, и есть достаточно хорошее сильное предложение.

Несколько лет назад у нас ушел Pathfinder, который был чуть больше Murano. Со временем есть планы вернуть 4x4 в нашу линейку – опять же, сейчас не готов сказать даты, но мы смотрим в этом направлении. И мы будем продолжать линию на локальное производство – на сборку и локализацию автомобилей для российского рынка, на специальную подготовку. Это то, что очень любят и ценят наши клиенты. Модель до постановки на конвейер в течение года или полутора активно дорабатывается российскими инженерами, и к клиенту она приходит полностью подготовленная, готовая именно к эксплуатации в России, в российских условиях.

Антон Чуйкин: - А как эта кухня устроена? В данном случае российские инженеры – некие заказчики? Они формируют какое-то техзадание или, скажем, английские, японские?

Роман Скольский: - Возьмем пример с X-Trail, запущенного месяц назад. Коллеги из NTCE (Nissan Technical Centre Europe) – технического центра «Ниссан Европа» – достаточно долго собирали «фидбэк» от владельцев дорестайлингового автомобиля. Они получили этот «фидбэк» и сформулировали свои задачи (что должно быть улучшено, а чего может быть не хватает в текущей версии).

Далее началась работа в технических центрах – у Nissan несколько технических центров по всему миру. Это и «Идиада» (полигон в Испании с самым современным оборудованием и огромным количеством вариантов покрытий), и «Милбрук» (полигон в Англии). Ну и потом, собственно, всю Россию можно рассматривать как полигон, с ее жесткими дорожными и погодными условиями. Здесь машины катаются на испытаниях где-нибудь на Алтае или в Сибири в мороз (-40 градусов) или в Астрахани по жаре и по песку…

Сейчас достаточно большая техническая база Nissan находится в Санкт-Петербурге – здесь пару месяцев назад открылся соответствующий офис, который расположен буквально в нескольких километрах от нашего завода. Cобственно, там и базируется инженерная сила, которая работает над нашими автомобилями. X-Trail, который мы запустили 1,5 месяца назад, внешне практически не отличается от европейского аналога, но то, что у него внутри – отличается очень сильно. Там только шумоизоляции дополнительной на 70 кг.

Антон Чуйкин: - Ух, ты! Причем она и не была плохая… Потому что дороги такие и вы учитываете разные стандарты?

Роман Скольский: - Абсолютно. Еще там полностью переработана подвеска, и передняя, и задняя – для того, чтобы пробоев избежать. Там изменены настройки вариатора и добавлен новый гидротрансформатор. Поскольку 70 кг шумоизоляции существенно добавляют вес, соответственно, вариатор перенастроен, чтобы не чувствовалась эта прибавка в весе. И она действительно не чувствуется.

Добавлены зимние опции – обогреваемый руль, обогреваемые сиденья второго ряда, изменен генератор, который собственно должен давать энергию для всех этих обогреваемых опций, добавлен ряд систем активной безопасности. То есть, машина пришла сильно обновленной, хотя внешне она абсолютно не отличается от европейской.

Игорь Моржаретто: - Не могу не упомянуть замечательную идею с «запаской». Горячо приветствую – что можно выбрать полноразмерную, а можно «докатку»…

Антон Чуйкин: - Тут вот пришел замечательный вопрос от наших слушателей: «Ну, порадуйте меня, скажите, что вернется «Енот»…» Модель Note многими здесь полюбилась… Но, ребята, вы же должны понимать, что вы же сами стали покупать больше других машин, поэтому Note пока нет.

Роман Скольский: - Да, действительно, и я каждый раз удивляюсь. Сколько уже было интервью на различных радиостанциях, всегда есть вопрос про Note. Видимо, есть просто каста фанатов «Ноута», которые стабильно задают эти вопросы.

Антон Чуйкин: - Как никакая другая модель. Ну, кстати, миленькие, маленькие машинки с интересной внешностью – они как-то привлекают. Про Micra то же самое могу сказать.

Роман Скольский: - Ну, она миленькая маленькая, но огромная внутри. Именно эту практичность и ценили в ней.

Антон Чуйкин: - Да. Друзья мои, ну, мы запомним Роману Скольскому его анонс, что Nissan собирается предложить что-то новенькое в сегменте B. И через год, когда будет очередное интервью, обязательно его об этом спросим… Сейчас во время рекламной паузы за эфиром мы еще раз упомянули совершенно замечательный автомобиль Nissan GTR. И я еще раз вспомнил, что когда сидишь за рулем этого автомобиля и стартуешь, то действительно происходит что-то, что на слэнге называется «отрыв башки». Действительно, бьешься об подголовник, разгон «ноль – стоп», минимальный 2,7 с до 100 км/ч, при некоторых ухищрениях – около 3 секунд. Роман, вот GTR вы оставили в гамме. Тем не менее, нет Patrol, нет и не известно, будет ли Leaf… Вот, кстати, при таком чуде как GTR – может быть, электромобиль надо привезти?

Роман Скольский: - Nissan собственно пионер в развитии электромобилей. И в 2010 году был запущен Leaf, который по сей день остается электромобилем «Номер 1» в мире. Конечно, сейчас активничают конкуренты, но они работают немножко в других сегментах. То есть, Leaf – это такой мейнстрим, такой массовый класс электромобилей… По нему интересная есть цифра. Суммарный пробег всех электромобильных «лифов» превысил на данный момент 3 млрд км.

Антон Чуйкин: - Я помню, коллега попробовал Nissan Leaf и сказал: «Как жалко, что нет бензинового», так он ему понравился.

Роман Скольский: - Ну, действительно, 300 тысяч машин продано. Мы с вами живем в прекрасное время: у нас на глазах меняется рынок. Кто бы мог подумать 15 лет назад, что пол-Европы будет ездить на электромобилях?!

В Норвегии сейчас я не увидел ни одного бензинового такси. То есть все они – «электрички», у них электромобили имеют право передвигаться по выделенным полосам, правительство людям дает дотации (чуть ли не 20%) при покупке такого автомобиля, не берет налоги. У них даже иногда появляются пробки на автобусных полосах, и это только из-за растущего количества электромобилей…

Китай сейчас делает все, чтобы развивать электромобили – чтобы избавиться от смога и пробок… То есть, мир очень активно меняется. К сожалению, в России, вроде, думали об этом и были какие-то идеи, какие-то пожелания привести…

Игорь Моржаретто: - Но пока нет ни одной государственной программы. Разрешенные бесплатные парковки в центре Москвы – это ведь не госпрограмма, это московская программа…

Роман Скольский: - Абсолютно верно.

Антон Чуйкин: - Кстати, ты сегодня на эфир приехал не на Nissan Leaf? Я вчера предупредил, сколько возле нас стоит парковка…

Роман Скольский: - Я припарковался в соседнем переулке – там дешевле… Но, если серьезно, очень хотелось бы, чтобы на государственном уровне была поддержка этого вопроса. Потому что тема на самом деле крайне интересная. Понятное дело, что у нас пока бензин намного дешевле, чем в Европе. Понятно, что у нас плохие дороги и лютая зима…

Игорь Моржаретто: - И очень длинные перегоны…

Роман Скольский: - Да, и длинные перегоны. Конечно, понятно, что для многих регионов нашей страны эти машины, наверное, пока неприменимы. Но мир не стоит на месте. Меняются сами машины, меняется емкость батарей: Geely сегодня уже выходит с 60кВт-ной батареей, которая обеспечивает пробег в 400 – 450 км, время зарядки уменьшается…

Конечно, нужна более активная поддержка государства в этом вопросе, в том числе какие-то стимулирующие дотации. Нужно, чтобы государство смотрело в сторону увеличения количества заправочных (зарядочных) станций. Это количество уже растет. Если не ошибаюсь, 5 лет назад в Москве было всего 5 станций, на данный момент их порядка 100.

Игорь Моржаретто: - Резюмирую. Пока мы электромобили в России не ждем. Пока Leaf – это, скорее, такси во Владивостоке.

Роман Скольский: - Для Nissan тема электромобилей в России не закрыта. Leaf второго поколения продается в Европе, и продается успешно. Мы мониторим и смотрим, будут ли какие-то движения со стороны государства. «Электрическая» тема для Nissan не закрыта, и у нас есть желание привезти в Россию электромобиль. Я думаю, это произойдет не в ближайшее время, но возможно в какой-то среднесрочной перспективе.

Антон Чуйкин: - Когда мы смотрим в будущее, то обычно смотрим в сторону автономного вождения. Nissan в этом вопросе не только лидер, но я помню, он чуть ли не прокатил премьер-министра на своем «автопилоте». Как сейчас? И как вы смотрите на перспективы в России?

Роман Скольский: - Ну, это тема практически такая же, как с электромобилями, хотя развивается несколько быстрее.

Антон Чуйкин: - Уже тестовые участки есть…

Роман Скольский: - Действительно, Nissan – один из первопроходцев в этой теме. И в наши будущие модели будут уже заложены системы так называемого «пропайлота» - то есть, системы, которые будут позволять без управления автомобилем при помощи руля двигаться либо в полосе, либо перестраиваться. Но это тоже какое-то ближайшее будущее.

Антон Чуйкин: - В качестве пожелания: предлагайте на новые серийные модели больше всяких этих адаптивных круиз-контролей, систем «подруливания» и т.д. Да, мы тут совсем забыли про марку Datsun, но ничего страшного в этом нет, мы отдельно как-нибудь еще о ней поговорим. Но вот один вопрос не могу не задать. Что с третьей моделью? Когда-то была речь о небольшом кроссовере…

Роман Скольский: - Мы действительно ждем третью модель. И, поверьте, мы ждем ее не меньше, чем наши клиенты. Буквально парой фраз попытаюсь объяснить. Бренд Datsun, о чем ты сегодня говорил в начале эфира, перезапустился в России в 2014 году. И ровно в конце 2014 года случился очень сильный кризис, что не могло не сказаться и на продажах, и на развитии линейки в стране.

На сегодняшний день я могу точно сказать, поскольку был на ряде мероприятий, этому посвященных, что третья модель в России будет. И хотя это не самая ближайшая перспектива, но, можно сказать, среднесрочная. И бренд в России не только продолжит работать, но и будет развиваться.