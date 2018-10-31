Максим Мыскин, заместитель генерального директора по развитию ООО «ЛЛК-Интернешнл» («Автостат»)

ЛУКОЙЛ - один из самых молодых мировых брендов на рынке смазочных материалов. Показательно, что еще 12 лет назад его продукция поступала исключительно на заводы отечественных автопроизводителей. Однако, сделав ставку на развитие собственного научного блока, создание продуктов международных спецификаций, компании удалось войти в число поставщиков масел первой и сервисной заливки двигателей для таких именитых автоконцернов, как Volkswagen, Ford, Renault, PSA и др. О том, какие новые перспективы компания видит на рынке смазочных материалов, агентству «АВТОСТАТ» рассказал заместитель генерального директора по развитию ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») Максим Мыскин.

- ЛУКОЙЛ – единственный российский производитель масел, сотрудничающий с автопроизводителями как в России, так и за рубежом. Насколько тяжело российскому бренду было попасть в пул поставщиков мировых автогигантов?

- Это результат масштабной системной работы. От разработки новых продуктов и испытаний – до приведения производственных процессов и логистики в соответствие с мировыми стандартами для поставщиков автоиндустрии.

ЛУКОЙЛ относительно недавно вышел на рынок первых заливок для премиальных международных автомобильных брендов – в 2012 году. Чтобы заслужить доверие автоконцернов, нам пришлось проделать за несколько лет путь, который мейджоры проходили десятилетия.

В 2005 году, когда бизнес смазочных материалов ЛУКОЙЛ был консолидирован в единую структуру – «ЛЛК-Интернешнл», одной из наших амбициозных задач стал вывод продуктовой линейки на уровень игроков топ-5. Этой цели мы достигли.

Компания увеличила ассортимент с 80 до 700 видов масел. Новые продукты были успешно протестированы в европейских и американских лабораториях, аккредитованных ведущими автомобильными OEM (original equipment manufacturers – производителями техники и оборудования). Более 1200 актуальных официальных одобрений OEM допускают наши масла к использованию в автомобилях любых марок.

Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Компания продолжит расширять портфель высокомаржинальных продуктов.

- О каких именно нишах идет речь? В каком направлении ЛУКОЙЛ будет вести дальнейшие разработки для автомобильной техники?

- Компания ведет разработку новых видов масел совместно с ключевыми производителями техники – теми, кто задает актуальные стандарты для бизнеса смазочных материалов. Это продукты для новых видов автомобилей, которые находятся только на стадии конструирования.

В 2017 году мы начали реализацию около 20 новых совместных проектов по разработке смазочных материалов, из них 12 – с автомобильными концернами, входящими в десятку мировых лидеров. Такие продукты будут широко востребованы в технике будущих поколений в 2020–2025 гг. Вначале эти решения будут использованы в первой заливке двигателей и трансмиссионных систем, а затем найдут применение в сервисном обслуживании автомобилей.

Кроме того, в 2018 году компания дала старт программе разработки специализированных смазок, трансмиссионных масел и охлаждающих жидкостей для электромобилей. Пока что на рынке для обслуживания электромобилей используются готовые решения – смазочные материалы и автохимия для традиционных авто. В то же время специалисты ЛУКОЙЛа работают над созданием продуктов, максимально учитывающих особенности работы именно электрического транспорта.

В основе нашей долгосрочной стратегии – переход от точечных поставок, локальных проектов с автопроизводителями к глобальному партнерству, в том числе в области высокотехнологичных разработок. Компания активно расширяет географическое присутствие.

Мы стремимся быть там, где представлены крупные производственные хабы автомобильных OEM. Так, в прошлом году начали работать наши дочерние общества в Китае и Мексике. До конца этого года откроется представительство в одной из стран Северной Африки. Все эти регионы – энергично растущие рынки и бурно развивающиеся центры автомобильной промышленности.

- Вы упомянули об изменениях в сфере производства и логистики как условиях поставок мировым автоконцернам. В чем они выразились?

- У крупнейших автопроизводителей есть собственные критерии, по которым они квалифицируют поставщиков запчастей и компонентов. По итогам аудитов автомобильных компаний мы использовали рекомендации будущих партнеров при модернизации объектов на заводах ЛУКОЙЛа, при формировании специализированного автопарка для доставки масел, а также совершенствовании контроля качества и системы электронного документооборота.

Аккумулировав весь этот опыт, наши производственные площадки были сертифицированы по стандарту Ассоциации автомобильной промышленности Германии VDA 6.3, а также признаны отвечающими системам контроля качества Ford — Quality System Q1 и Volkswagen Formel Q. В числе наших последних достижений – сертификация производственных площадок в России, Австрии и Финляндии по новейшему международному автомобильному стандарту IATF 16949:2016.

Отмечу, что ЛУКОЙЛ стал первым российским производителем смазочных материалов, подтвердившим соответствие своих предприятий требованиям лидеров мирового автопрома. Подобное признание – «пропуск в высшую лигу» поставщиков. Соответствие IATF 16949 учитывается ведущими автопроизводителями при проведении тендеров на поставки смазочных материалов в большинстве регионов мира.

- Российские нефтяные компании объявили курс на «digital-эволюцию бизнеса». В какой степени этот тренд отразился на вашем бизнесе смазочных материалов?

- Цифровизация бизнеса – это естественный процесс. Все больше людей совершают покупки с использованием компьютеров и мобильных устройств, при этом высокотехнологичный сервис стал восприниматься потребителем как должное.

В сфере смазочных материалов, например, очевидной становится большая польза «интернета вещей» промышленного оборудования. Так, мы подключили ряд наших клиентов – производителей автомобилей и индустриальной техники – к системе мониторинга состояния резервуаров масел.

Получая в режиме реального времени информацию об остатках масла, компания автоматически формирует резерв продукции под нужды заказчиков и планирует оперативные поставки. Эта же технология уже используется нами на некоторых партнерских станциях техобслуживания. Клиентам в ближайшем будущем также станут доступны опции дистанционной диагностики работы оборудования.

Мы видим, что огромный потенциал роста имеют онлайн-каналы продаж – интернет-магазины и маркет-плейсы. Это касается и розничных покупателей, и B2B-клиентов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса. Не так давно на базе нашего российского интернет-магазина начал работать раздел для юридических лиц.

Индивидуальные предприниматели и предприятия, в том числе станции техобслуживания, теперь могут воспользоваться накопительной системой скидок и опцией электронного документооборота в личном кабинете. Также в числе услуг им доступна круглосуточная клиентская поддержка. Кроме того, возможность покупать онлайн продукцию ЛУКОЙЛ напрямую от производителя является дополнительной гарантией ее оригинальности.

Недавно компания вышла на международные маркетплейсы Amazon и Alibaba, открыла собственные интернет-магазины в России, Казахстане, Турции и Китае. В ближайшее время начнут работать онлайн-площадки ЛУКОЙЛа и в других регионах присутствия.

Мы обязаны эффективно присутствовать во всех каналах продаж и соответствовать самым высоким ожидания клиентов. Digital-технологии помогают нам в достижении этих целей как с точки зрения нашего взаимодействия с клиентами, так и совершенствования внутренних бизнес-процессов.