Рост автомобильных продаж помог DuPont

Продажи автозапчастей, а также краски и пластиков помогли американскому гиганту химической промышленности DuPont опубликовать превысившие прогнозы результаты четвертого квартала. В последние годы компания диверсифицирует свое продукты, увеличивая вложения в биотехнологии, пищевые продукты и разработку новых материалов.

Чистая прибыль DuPont за квартал составила 376 млн. долларов или 40 центов на акцию по сравнению с 441 млн. долларов или 48 центами годом ранее. На показателе сказался рост издержек на покупку сырья, пишет агентство Reuters.

Без учета единовременных выплат компания заработала 50 центов на акцию при среднем прогнозе аналитиков на уровне 32 центов. Выручка выросла на 15% до 7,4 млрд. долларов при прогнозе в 6,95 млрд. долларов.

Выручка химического отделения DuPont выросла на 26%, выручка отделения по производству пластиков – на 11%, в значительной степени за счет роста заказов со стороны автопроизводителей, таких как Ford Motor Co.