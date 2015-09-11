Бу Андерссон, президент АВТОВАЗа («Колеса.ру»)

У нас на подходе несколько горячих материалов из Ижевска, где вот-вот запустится сборка Lada Vesta, и в преддверии этого рекомендуем почитать интервью с Бу Андерссоном, которое мы взяли на недавнем Moscow Off-road Show.

- Господин Андерссон, сегодня хотелось бы не касаться новых моделей, о которых уже сказано немало, а поговорить о продвижении бренда на рынке. На этой выставке Lada занимает 1000 кв. метров, это самый большой стенд. У АВТОВАЗа новая, активная пиар-стратегия? Нужна ли будет такая стратегия после того, как АВТОВАЗ выйдет на рынок с новыми моделями, которые будут принципиально лучше старых, и рынок это оценит?

- Мы должны разумно подходить к этому. Я спросил у команды о стоимости нашего присутствия на этой выставке – это примерно 30 миллионов рублей. Мы хотим достучаться до покупателей, привлечь большое количество людей, а также поменять мышление наших собственных работников – сегодня мы пригласили сюда всех наших дилеров. Я думаю, мы должны тратить на рекламу меньше, тратить разумнее и делать рекламу лучше. В Казани мы потратили 100 миллионов рублей, но нам удалось привлечь 200 тысяч человек. И мы сделали это так, что люди были удивлены – такого от Лады они не ожидали. Мы получили хороший результат.

- На конференции дилеров вы коснулись того, как бренд будет представлен на рынке. Всё-таки – Лада будет более практичной или более выразительной?

- Мы будем двигаться пошагово, постепенно уходя от лоу-кост бренда, двигаясь к среднему классу. Мы будем развивать российские традиции. Я думаю, это первый шаг. И здесь дилеры очень важны – некоторые из них очень хорошо подготовлены, а некоторые нет. У некоторых очень хорошие шоу-румы, но не хватает хороших людей. У других – хорошие люди, но нет хорошего шоу-рума. Именно поэтому мы хотим создать программу ребрендинга, причём сделать это в практичном ключе.

- Значит ли это, что это будет не затратно для дилера?

- Да, именно.

- Вы затронули вопрос сохранения традиций. Сейчас бренд Lada подошёл к тому, что в ожидании чего-то нового очень много взоров обращено к истории – вспоминают старые модели, первого директора. На конференции дилеров я услышал, как вы посещали один из фирменных салонов, где перед фасадом стоит «копейка». Скажите нашим читателям: что хорошего в подобном подходе и что плохого? Понятно, что если всё время смотреть в прошлое, то это как пытаться пробежать стометровку, не имея ног, но...

- Есть очень интересная фотография 1975 года, которая показывает линейку BMW и линейку Lada того времени, а затем – линейки этих брендов в 2005. Лада не поменялась, а BMW поменялся полностью. Это прекрасно, что у нас есть великая история, но, если вы хотите приветствовать своего покупателя в 2015 и показываете ему «копейку» – это не совсем правильно.

- Некоторое время назад начался так называемый тренинг поставщиков, и определённые цели были достигнуты. Дилеры стали новой целью корпоративных тренингов?

- Да.

- Недавно прозвучало довольно авторитетное мнение, что сейчас грамотный автопроизводитель не будет напрягать своих дилеров изменением корпоративной политики и ребрендингом. Это попытка манипулировать и намёк на происходящее на АВТОВАЗе?

- Я не знаю, но думаю, сегодня правильно сказал Петрунин (Денис Петрунин, вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу, – прим. ред.) – мы будем делать это сами, а не совместно с внешней компанией. И мы будем за это платить. Я думаю, раньше в России было так: подобными вопросами занимаются люди из какой-то внешней компании, и дилер за это платит. Мы не будем делать таким образом. У каждого может быть своё мнение. Но мы хотим, чтобы у дилеров развивались знания о нашем продукте, и мы будем делать это на АВТОВАЗе. Я считаю, что тренинги сейчас необходимы для каждого нашего дилера.

- То есть сейчас у дилеров Lada недостаточно знаний о продукте, который они продают?

- Я ездил на станции техобслуживания, и первое, что мы хотим обеспечить – это чтобы люди знали, как ремонтировать Vesta и Xray, потому что эти автомобили сильно отличаются от тех, что ремонтируются сегодня. И второе – мы были не слишком хороши в сфере интернета, в области формирования мнения потребителей через IT. Сегодня мы хотим, чтобы наши дилеры активнее использовали интернет-технологии и нашу CRM-систему. Схема «bild-to-order», то есть производство под заказ, может хорошо нам подойти и быть нашим преимуществом, потому что у нас российские поставщики, и мы можем производить очень быстро. Но нам нужны заказы от потребителей. Если взять Toyota, они импортируют 50% своих автомобилей, и автомобили для России делаются за 150 дней до того, как они попадают в страну. Делать автомобили под заказ – это очень важно.

- Возвращаясь к недавнему Lada Campus и тест-драйву Веста и ИксРей на улицах Казани – как Минниханов (Рустам Минниханов, исполняющий обязанности Президента Республики Татарстан, – прим. ред.) оценил новые продукты АВТОВАЗа? Может быть, есть какие-то предварительные договорённости о сотрудничестве в сфере транспорта для госслужб?

- Он купил две Гранты Лифтбек в прошлом году, он заплатил за них. И он был очень впечатлен Вестой, ему понравились шасси, подвеска, коробка передач и калибровки двигателя. И он сказал, что с двигателем 1,8 литра этот автомобиль будет просто идеальным. Ему понравился и ИксРей, но он сказал, что он ближе к понятию «автомобиль для каждого». Его фаворитом была Веста.

- Как бывший работник завода я вижу, как сильно он изменился, и сейчас он выпускает продукт намного лучше, чем раньше. Изменились люди и их подход к работе. Недавно вы сказали, что людей нужно благодарить, и не только деньгами. А чем ещё?

- Во-первых, во время отпуска я потратил много времени, чтобы обеспечить ремонт туалетов, душевых, раздевалок. Второе – я работал над запуском ремонта в санатории «Алые паруса». 1200 нашим сотрудникам мы предоставили возможность поехать в санаторий в этом году. А в следующем году мы предоставим 8000 мест для отдыхающих. Осталось только убедиться, что на эти места попадут правильные люди. И ещё одна вещь – нужно посмотреть, кто хочет сделать на АВТОВАЗе карьеру, и обучать людей на других заводах. Перед тем как мы приняли решение сделать Николая Строкова вице-президентом по производству (в конце марта 2015 года Строков сменил на этой должности Юга Демаршелье, ранее являлся директором СКП Kalina, – прим. ред.), я отправил его на три недели на обучение в Великобританию, рассчитанное конкретно под его новую работу. В свое время в «Группе ГАЗ» я отправил 500 российских специалистов на стажировку за границу. И она была очень сфокусирована на обучении конкретным задачам: мы делали двигатели для Daimler, и я сказал – двое из вас поедут и посмотрят, как проводят испытания этих двигателей. Я думаю, есть множество способов мотивации людей. Но я вижу, что люди очень сильно меняются. Сейчас я то же самое делаю в Ижевске – там уровень гораздо ниже, и, когда я спросил одного из наших тольяттинских менеджеров, он сказал: «Мистер Андерссон, вы работаете с нами каждое утро в течение 18 месяцев, и именно поэтому мы так продвинулись». Почему я не живу в Ижевске каждый день? Что ж, завтра утром я лечу на ИжАвто, проведу там четыре дня, хотя обычный обзор завода у меня занимает три часа. Прессовое, сварка, окраска, сборка шасси и финальная сборка и проверка, логистика – вот и всё.

- Возвращаясь к вопросу о благодарности сотрудникам – можно ли сказать, что в будущем АВТОВАЗ не будет экономить на социальных программах?

- Я по-прежнему смешанно к этому отношусь. Я бы сказал, что я больше за соцпрограммы, но я вижу это как инвестиции. Мы должны задать себе вопрос: насколько это эффективно? Субсидия на питание – для меня это очень просто, именно поэтому я поднял этот вопрос. Я хочу, чтобы люди хорошо питались. Потому что в реальности это – производительность. А вот 660 миллионов, которые связаны с транспортировкой работников, – это вопрос. Поэтому эффективные и нужные направления социальной политики будут сохранены, а с балластными и невостребованными нужно ещё решить, что делать.

«Колеса.ру»