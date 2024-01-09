Ёмкость рынка автосервиса в 2023 году превысила 875 млрд рублей

В ходе подготовки обновлённого маркетингового отчёта «Рынок автосервиса в России» эксперты агентства «АВТОСТАТ» определили ёмкость рынка сервисных услуг для легковых автомобилей.

По итогам 2023 года этот показатель составил 875,6 млрд рублей. Он учитывает статистику по 69 российским регионам, в которых числится около 97% парка легковых машин. Сюда входят объёмы рынка услуг по техническому обслуживанию и ремонту (511,4 млрд руб.) и ведущим услугам (364,2 млрд руб.).

На долю официальных дилеров (48,7 млрд рублей) пришлось 9,5% от объёма рынка услуг по ТО и ремонту. Независимые СТО заняли тут примерно вчетверо больше (36,5% или 186,4 млрд рублей), а потенциал рынка (т.е. работы, производимые лично автовладельцами или механиками-частниками) эксперты оценивают в 54% (276,3 млрд руб.). Отметим, что в расчёт бралась только стоимость самих работ, без учёта реализации запасных частей и расходных материалов.

Кроме того, были подсчитаны и объёмы наиболее востребованных услуг – таких, как автомойка (158,3 млрд руб.), шиномонтаж (34,3 млрд руб.) и кузовной ремонт (171,6 млрд руб.). Более подробная информация о рынке автосервиса в нашей стране содержится здесь.