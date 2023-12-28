В России найдено 96 тысяч точек автосервиса

В нашей стране насчитывается 96 тысяч точек по обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. Такие данные содержатся в обновленном отчете «Рынок автосервиса в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ». Указанное количество учитывает статистику по 69 регионам, где сосредоточено около 97% парка легковых автомобилей и по которым удалось собрать достаточно полную информацию по участникам рынка.

Около 5% всех точек автосервиса в РФ приходится на официальных дилеров, т.е. это их сервисные центры. Почти 46% в структуре рынка сервисных услуг занимают независимые СТО, которые не связаны соглашениями с производителями, что позволяет им самостоятельно определять набор предоставляемых услуг и ценовую политику. Самой же многочисленной группой (доля – более 49%) являются узкоспециализированные точки, для которых характерна малая площадь производственного помещения и 2 – 3 вида предоставляемых услуг.

В силу местных особенностей (географическое положение, возрастная и марочная структура парка, климатические условия, категория и состояние дорожного покрытия) в каждом регионе указанные соотношения различны. Более подробная информация об этом содержится здесь.