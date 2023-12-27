Найдены самые популярные сети зарядок для электромобилей

В ходе подготовки нового аналитического обзора «Зарядная инфраструктура легковых электромобилей в России» экспертами агентства «АВТОСТАТ» и платформы 2Chargers в октябре 2023 года был проведен совместный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 700 владельцев электрокаров. По итогам данного опроса был составлен рейтинг самых популярных у владельцев электромобилей сетей электрозарядных станций (ЭЗС).

Оказалось, что наибольшей популярностью у них пользуются зарядные станции Punkt E, за которые проголосовало чуть более 40% респондентов. Немного уступают лидеру «Россети Электротранспорт» с показателем 38,6%.

Далее идет уже более плотная группа. Так, каждый четвертый опрошенный использует ЭЗС «Энергия Москвы» (25,8%), каждый пятый – ITCharge (19,2%), а каждый шестой – «РусГидро» (16,2%). Близкие друг к другу результаты имеют сети Sitronics Electro и Electro.Cars (14,9% и 14,1% соответственно).

Кроме них, в ТОП-10 наиболее популярных у российских владельцев электрокаров зарядных сетей попали еще EV-Time (11,6%), E-WAY (9,2%) и «Яндекс.Заправки» (8,5%).

В новом аналитическом обзоре содержится немало другой полезной информации, например, по характеристикам зарядной инфраструктуры, востребованности зарядных станций, тарифам по регионам, а также эксплуатации электромобилей. Более подробно об этом вы узнаете здесь.

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