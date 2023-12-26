Стало известно, где владельцы электромобилей их заряжают

В рамках работы над новым аналитическим обзором «Зарядная инфраструктура легковых электромобилей в России» специалисты агентства «АВТОСТАТ» и платформы 2Chargers решили узнать, где владельцы электрокаров осуществляют их зарядку. С этой целью в октябре нынешнего года ими был проведен совместный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 700 владельцев электромобилей.

Как выяснилось, практически две трети «электроводов» (64,3%) имеют домашнюю точку для зарядки своего транспортного средства. Если же рассматривать зарядку вне дома, то 30,7% респондентов имеют соответствующую возможность делать это на работе.

Еще один любопытный момент, выявленный в ходе опроса: многие из тех, кто имеет дома портативную станцию для зарядки электрокара, все равно время от времени пользуются общественными зарядными станциями. И в этом случае соотношение между домашними сеансами и зарядкой вне дома составляет 72% к 28%.

В новом аналитическом обзоре содержится немало другой полезной информации, например, по характеристикам зарядной инфраструктуры, востребованности зарядных станций, тарифам по регионам, а также эксплуатации электромобилей. Более подробно об этом вы узнаете здесь.