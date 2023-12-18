Найдены самые известные россиянам китайские автомобильные бренды

В 2023 году на российском рынке только официально продавались автомобили 35 китайских брендов, еще более двух десятков завозились в нашу страну с помощью параллельного импорта. Специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2023 (весенняя волна)» решили узнать, насколько россияне при таком большом разнообразии научились отличать модельные линейки «китайцев» друг от друга. С этой целью весной нынешнего года был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 3 тысяч автовладельцев.

Респондентам показывали логотипы с названиями автомобильных марок, а они отмечали только те, которые были знакомы. Выяснилось, что самой узнаваемой среди китайских марок является Chery - с нею оказались «знакомы» более 88% участников исследования. На второе место в нашем рейтинге вышел бренд Haval, показатель узнаваемости которого среди россиян превысил 82%. В тройку лидеров вошла и марка Geely (76,5%).

Что касается остальных «китайцев», то примерно каждый второй респондент «знаком» с Great Wall (54,9%) или FAW (44,2%). Практически одинаковые результаты в этом плане имеют JAC и EXEED (40,8% и 40% соответственно).

Почти каждый третий опрошенный знает бренд Changan (35,1%), каждый пятый - OMODA (20%), а каждый шестой - Dongfeng (16,7%). За пределами ТОП-10 самых узнаваемых китайских марок оказался новичок Voyah c показателем 4,4%. Также отметим, что всего 4,2% участников опроса не смогли узнать ни один из китайских брендов. Больше интересной и полезной информации вы найдете тут.

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