Стали известны главные критерии при выборе моторного масла

В рамках нового исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2023. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (седьмая волна)» специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, по каким критериям россияне выбирают моторное масло для своих автомобилей. С этой целью осенью 2023 года был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 3 тысяч человек.

Результаты опроса показали, что при выборе масла цена - не самое важное для автовладельцев. Больше всего баллов (4,38 из 5 возможных) набрал такой критерий оценки, как личный опыт. На втором месте оказались рекомендации/допуски производителя (указаны в «Руководстве по эксплуатации автомобиля») - 4,18 балла. Третьим по значимости критерием стало соответствие требованиям ACEA/API (международные стандарты качества, разработанные крупными экспертными организациями, которые определяют требования к маслам) - 4,13 балла. На четвертой позиции оказалось наличие на упаковке атрибутов, подтверждающих защиту от подделки - 4,11 балла. Цена моторного масла, набрав 4,09 балла, замкнула пятерку наиболее важных критериев, влияющих на выбор при его покупке.

В отчете содержится и немало другой, полезной информации - узнаваемость брендов моторных масел с подсказкой и без нее, причины выбора того или иного бренда и смены на другой, оценка качества продаваемых на российском рынке масел, индекс потребительской лояльности. Более подробно об этом читайте здесь.