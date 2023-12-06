Автовладельцы назвали марки моторных масел, приемлемых по цене

В рамках нового исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2023. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (седьмая волна)» специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, какие марки моторных масел выбирают россияне, считая их приемлемыми по цене. С этой целью осенью 2023 года был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 3 тысяч человек.

Рейтинг марок, выбираемых «по приемлемой цене», возглавили моторные масла SINTEC, за которые высказались 67% респондентов. На второе и третье места попали бренды Gazpromneft и Kixx, набравшие 57,4% и 56,5% «голосов» соответственно. В ТОП-5 также вошли Лукойл (52,6%) и Rosneft (52,4%).

В отчете содержится и немало другой, полезной информации - узнаваемость брендов моторных масел с подсказкой и без нее, причины выбора того или иного бренда и смены на другой, оценка качества продаваемых на российском рынке масел, индекс потребительской лояльности. Более подробно об этом читайте здесь.