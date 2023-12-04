Каждый шестой автовладелец сталкивался с контрафактными запчастями

В рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2023 (весенняя волна)» специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, насколько сегодня актуальной для автовладельцев является проблема контрафакта при ремонте и обслуживании машин. С этой целью в апреле нынешнего года был проведен онлайн-опрос, в котором респондентам задавался вопрос: «Сталкивались ли вы за последний год с покупкой контрафактных запасных частей для своего автомобиля?».

Выяснилось, что 17% или практически каждому шестому опрошенному (а в исследовании принимали участие более 3 тысяч человек) при выборе запчастей для своего автомобиля встречался контрафакт. При этом абсолютное большинство (83%) на данный вопрос ответили отрицательно: «Нет, запчасти выбирали, но контрафакт не обнаружили».

Еще более интересные результаты дали ответы на второй вопрос. Его задавали тем, кто купил контрафактную запчасть и использовал ее в автомобиле. На вопрос: «Привела ли покупка контрафакта к поломке автомобиля и его ремонту?» - большинство (86%) ответили: «Нет, обошлось». Тем не менее, 14% подтвердили, что из-за контрафактной детали автомобиль пришлось ремонтировать.

Также в наших исследованиях содержится немало другой полезной информации - по узнаваемости брендов автомобильных шин и антифризов, удовлетворенности их покупкой, причинах, по которым автовладельцы выбирают ту или иную марку. Более подробно об этом читайте тут.