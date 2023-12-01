Каким будет российский парк электромобилей в 2030 году?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» представляют свой новый отчет – «Прогноз российского парка электромобилей до 2030 года», который вышел в свет 28 ноября. Учитывая глобальный тренд на «электромобилизацию», который затронул и Россию, будет интересно узнать о формировании парка электрокаров в нашей стране и сценариях его развития на несколько лет вперед.

Как отмечают эксперты, в период 2018 – 2022 гг. происходил заметный рост численности российского парка электромобилей, однако динамика роста была очень неравномерной, что, прежде всего, было обусловлено небольшими размерами самого парка. Напомним, что в 2018 году в российском парке числилось всего лишь 3,6 тыс. электрокаров, а в 2019 году он увеличился до 6,3 тыс. единиц, что соответствовало росту в 75%. И хотя в 2020 году парк тоже вырос (до 9,4 тыс. шт.), показатель роста снизился почти до 50% вследствие снижения продаж электромобилей из-за негативного воздействия пандемии коронавируса.

Этап активного роста парка начался в 2021 году, когда объем продаж новых электрокаров превысил результат 2020 года сразу в 3,1 раза. Соответственно, эти продажи обеспечили рост парка более чем на 75%, что привело к увеличению его численности до 16,5 тыс. штук. Однако в 2022 году объем продаж резко снизился из-за введения против России беспрецедентных международных санкций, что, в свою очередь, привело к существенному снижению динамики – до 31,5%. Таким образом, в 2022 году численность российского парка электромобилей составила 21,7 тыс. машин.

Прогноз парка электрических транспортных средств до 2030 года учитывает два основных фактора: прогноз рынка новых электрокаров и прогноз импорта электромобилей. Для прогнозирования рынка и импорта эксперты агентства «АВТОСТАТ» использовали математическое моделирование в сочетании с методами экспертных оценок.

Стоит отметить, что в 2023 году следует ожидать нового этапа существенного роста парка электромобилей в связи с бурным ростом спроса, который обусловлен появлением большого количества новых моделей в широком ценовом диапазоне и расширением зарядной инфраструктуры на территории РФ. Также благодаря действию параллельного импорта значительно расширилась линейка моделей электромобилей, в том числе за счет доставки электрокаров, не сертифицированных в России. Вследствие этого, российский парк электрокаров к концу 2023 года практически достигнет 40 тыс. экземпляров, что будет соответствовать приросту более чем на 80%.

И это не предел. О том, как дальше будет формироваться «электропарк», каких объемов он достигнет в последующие годы, какие сценарии будут определять его развитие – все это подробно представлено здесь.