Стали известны 6-летние модели В-класса с лучшей остаточной стоимостью | АВТОСТАТ

Стали известны 6-летние модели В-класса с лучшей остаточной стоимостью

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Стали известны 6-летние модели В-класса с лучшей остаточной стоимостью
Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)
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Автомобили В-класса являются самыми популярными на вторичном рынке – суммарно на их долю приходится около 35%. Наряду с этим они обладают и высокой остаточной стоимостью, что подтвердило исследование, проведенное агентством «АВТОСТАТ».

Так, в рамках подготовки ежеквартального отчета «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)» эксперты агентства составили рейтинг 6-летних моделей В-класса, которые лучше сохраняют свою стоимость. Как выяснилось, по итогам 3 квартала 2023 года в него попали четыре иномарки, которые на наш рынок официально уже не поставляются, и одна действующая модель – отечественная LADA Vesta.

Именно иностранные автомобили занимают первые четыре позиции, причем идут довольно плотной группой – их индекс Residual value находится в интервале 150 – 152%. Лидирует тут Hyundai Solaris, от которого совсем чуть-чуть отстает Volkswagen Polo. За ними располагаются Renault Sandero Stepway и Kia Rio. Замыкает же пятерку лучших «Веста» с показателем 135,2%.

Таким образом, в настоящее время владельцы перечисленных машин могут продать их заметно дороже той цены, за которую они были куплены новыми 6 лет назад (в 3 квартале 2017 года). Напомним, что причиной высокой остаточной стоимости является рост цен на автомобили, который продолжался все эти годы, а в отдельные периоды резко усиливался. И это относится ко многим моделям, которые находятся в собственности у жителей РФ. Более подробная информация о них содержится здесь.

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Источник: АВТОСТАТ

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