Как экономическая ситуация влияет на покупку зимних шин?

В рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (седьмая волна)» специалисты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, отразилась ли экономическая ситуация в стране на решении россиян о покупке зимних шин в 2023 году.

Проведенный нами онлайн-опрос показал, что для большинства (58,7%) из них это не оказало никакого влияния на запланированные автомобильные траты, в частности, они никак не отразились на планах по покупке зимних шин. Тем не менее, для 41,3% это имеет значение. Какое? Давайте посмотрим.

Свыше 40% респондентов из этой категории отложили покупку новых зимних шин до лучших времен. Почти 20% приняли решение купить более дешевые шины, а еще 7,5% купят (или уже купили) вместо новых б/у шины. Еще около 3% признали, что откажутся от зимней эксплуатации автомобиля, чтобы не тратиться на шины.

Но есть и другие автовладельцы, которых, напротив, экономическая ситуация в стране, даже поторопила с покупкой новых шин. Так, более 10% решили совершить покупку побыстрее, пока эти шины есть в наличии на рынке. Еще 9,5% совершили покупку, чтобы успеть до возможного подорожания. Почти 8% респондентов подтвердили, что они купят или уже купили новые зимние шины, но с помощью заемных средств (оформили кредит или одолжили денег).

Чем руководствуются российские автовладельцы при выборе зимних шин? Каким брендам отдают свои предпочтения? Какие нюансы отмечают в процессе эксплуатации зимней «резины»? Обо всем этом и многом другом вы узнаете здесь.