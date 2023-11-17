Какие китайские автомобили готовы купить россияне?

В 2023 году на российском рынке появилось много новых моделей китайских брендов: в первой половине года - около 30, во второй - более 60*. Китай и в ближайшем будущем, по мнению экспертов, будет главным поставщиком иномарок в нашу страну. Поэтому специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2023 (весенняя волна)» решили выяснить, какие из китайских автомобилей наиболее привлекательны россиянам для покупки.

С этой целью был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 3 тысяч автовладельцев. По условиям, им предлагалось выбрать из общего списка марок не более трех. Тем не менее, почти каждый пятый (21,9% от общего числа респондентов) затруднился с ответом. А вот среди тех, кто готов это сделать, больше всего «голосов» заработал бренд Haval - его назвал почти каждый второй участник опроса (47,5%). На втором по популярности месте оказался Chery (24,9%), на третьем - Geely (20,3%). В ТОП-5 также попали EXEED (14,3%) и Great Wall (8%).

Более 6% опрошенных, как оказалось, хотят купить автомобиль марки OMODA, порядка 4% - JAC или Changan. На девятой позиции нашего рейтинга находится FAW (1,7%), а десятую разделили между собой Voyah и Dongfeng (по 0,7%). О том, почему именно эти бренды из КНР выбирают россияне, вы можете узнать здесь.

* Речь идет только об официальных премьерах; без учета моделей, завезенных по параллельному импорту.

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