Названы пять 4-летних кроссоверов с лучшей остаточной стоимостью

Кроссоверы Hyundai Creta, Renault Duster и Toyota RAV4 еще пару лет назад были одними из самых популярных на рынке новых машин в России. Поэтому вполне логично, что сегодня они пользуются стабильным спросом и на «вторичке», имея высокую остаточную стоимость. При этом компанию им здесь составляют китайские кроссоверы, которые все чаще появляются на рынке автомобилей с пробегом.

Так, в рамках подготовки исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)» эксперты агентства «АВТОСТАТ» определили 4-летние автомобили сегмента SUV, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2023 года.

Оказалось, что наряду с корейским, французским и японским кроссоверами в ТОП-5 по индексу остаточной стоимости вошли и две китайские модели – Chery Tiggo 4 и Changan CS35 Plus. Причем первая из них с результатом 158,8% заняла в нашем рейтинге второе место, совсем чуть-чуть уступив лидеру – Hyundai Creta (159,1%).

На третьей позиции расположился Renault Duster с показателем 157,4%. На четвертой строчке, с еле заметным отставанием, находится Changan CS35 Plus (157%). Замыкает пятерку лучших Toyota RAV4 (150,9%).

Как видно, индексы Residual value у всех пяти кроссоверов находятся в диапазоне 150 – 160%. А это значит, что в настоящее время владельцы этих машин могут продать их в среднем в 1,5 раза дороже той цены, за которую они были куплены новыми 4 года назад (в 3 квартале 2019-го).

Причиной столь высокой остаточной стоимости является рост цен на автомобили, который продолжался все эти годы, а в отдельные периоды резко усиливался. И сегодня это относится практически ко всем моделям, которыми обладают россияне. Более подробная информация о них содержится здесь.

Примечание: использование информации / материалов запрещено без согласования с ООО «АВТОСТАТ». Уточнить условия использования можно по электронному адресу: avb@autostat.ru.