Каждый второй автовладелец заливает «незамерзайку» до наступления холодов

В ходе очередного опроса, проведенного в рамках проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023 (осенняя волна)», стало известно, когда российские автовладельцы заливают незамерзающую жидкость в свои транспортные средства. Опрос проводился с 16 по 20 октября нынешнего года, в нем приняли участие более 3 тысяч респондентов.

Как выяснилось, каждый второй (50,1%) автовладелец заливает «незамерзайку» еще до наступления холодов. Скорее всего, они ориентируются на календарь (например, делают это в середине осени). Еще 40,7% респондентов прежде, чем менять жидкость в бачке, смотрят на термометр и ждут наступления минусовых температур. 7,3% опрошенных не спешат заливать «незамерзайку» до тех пор, пока не выпадет первый снег. А вот 1,1% вообще не заморачиваются, пользуясь ею круглый год.

Больше информации о поведении российских автовладельцев, их отношении к автомобилям, нюансах эксплуатации машин и прочих аспектах вы найдете здесь.