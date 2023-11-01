Более половины всех автодилеров в России – у китайских марок

По состоянию на вторую половину октября 2023 года в нашей стране насчитывалось 3550 автодилеров*, что на 13% больше, чем год назад (в октябре 2022-го их было 3141). Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки отчета «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легковым автомобилям».

Также эксперты отмечают, что рост дилерских центров в РФ во многом происходит за счет китайских брендов. Так, доля их дилеров за год увеличилась более чем вдвое. Как следствие, сегодня уже свыше половины (56,3%) всех автодилеров в России относится к брендам из КНР. При этом год назад им принадлежало немногим более четверти (26,4%).

Помимо «китайцев», улучшили свое положение и отечественные автопроизводители, доля дилеров которых за год выросла с 13,6% до 15,4%. А вот у остальных участников рынка она только снизилась.

Сильнее всех в этом плане «просели» европейские марки – доля их дилерских центров упала более чем в 3 раза (с 25,8% до 7,6%). Иными словами, если в прошлом году они находились практически на одном уровне с «китайцами», то теперь опережают лишь «американцев». Доля дилеров последних в настоящее время составляет 0,5% (против 1,2% в октябре 2022-го).

Потери не обошли стороной и азиатские бренды. Если доля дилеров у «японцев» сократилась с 20,2% до 11,5%, то у «корейцев» – с 12,7% до 8,7%.

Более подробная информация по всем дилерам в нашей стране, в том числе их контактные данные, содержится здесь.

* Учитываются официальные дилерские центры (контракты) по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, без сервисных партнеров.